ATP Parigi Bercy – Dzumhur si ritira per infortunio | Djokovic ai quarti senza sudare

ATP Parigi Bercy – Cilic ai quarti : Dimitrov si arrende in due set : Marin Cilic raggiunge i quarti di finale dell’ATP di Pairigi Bercy: il tennista croato supera Grigor Dimitrov in due set Ottavo di finale combattuto e divertente quello che ha visto scendere in campo Marin Cilic e GrIgor Dimitrov sul cemento dell’ATP di Parigi Bercy. Un vero e proprio big match fra due top 10, rispettivamente settimo il croato e decismo il bulgaro, giocato senza esclusione di colpi. Dopo quasi due ore di partita, a ...

ATP Parigi - Thiem spazza via Simon : l’austriaco vince in due set e stacca il pass per gli ottavi di finale : Nessun problema per Thiem nei sedicesimi di finale del torneo di Parigi, l’austriaco non lascia scampo a Simon e lo stende in due set Dominic Thiem è un rullo compressore a Parigi, l’austriaco non lascia scampo a Gilles Simon asfaltandolo in due semplici set. Partita a senso unico fin dalle prime battute di gioco, con il numero 8 della classifica Atp che parte fortissimo e dirige il gioco, tenendo in mano il pallino ...

ATP Parigi - Kevin Anderson agli ottavi : che battaglia con Basilashvili! : ATP Parigi, Kevin Anderson approda agli ottavi di finale dove affronterà il giapponese Kei Nishikori ATP Parigi, nella giornata dei ritiri, Kevin Anderson è sceso in campo nel sedicesimo di finale contro Basilashvili. Ebbene, tra i due tennisti è stata vera battaglia. Dopo il primo set apparentemente semplice in favore di Anderson, il georgiano è salito in cattedra vincendo il secondo set col punteggio di 7-6. Tie-break necessario anche ...

ATP Parigi - giornata di ritiri : dopo Nadal e Raonic - lascia anche Fucsovics - Fognini passa il turno : ATP Parigi, anche l’ungherese Fucsovics lascia il torneo per problemi fisici facendo dunque largo a Fognini che giocherà contro Federer ATP Parigi, giornata di ritiri. Nadal e Raonic ad inizio pomeriggio hanno annunciato che non si presenteranno ai nastri di partenza per i sedicesimi di finale del torneo Parigino, adesso anche Fucsovics ha fatto lo stesso. L’ungherese avrebbe dovuto affrontare oggi il nostro Fabio Fognini ai ...

ATP Parigi - infortunio per Nadal : lo spagnolo si ritira - Djokovic di nuovo n°1 al mondo : ATP Parigi, dopo Raonic si ritira anche Nadal: in dubbio anche la presenza di Rafa alle ATP Finals di Londra ATP Parigi, nuovo infortunio per Rafa Nadal. Il tennista spagnolo avrebbe dovuto giocare ai sedicesimi di finale del torneo Parigino contro il collega e connazionale Verdasco, ma ha annunciato il forfait anticipato a causa di un problema all’addome. Nadal dunque lascia il Master 1000 di Parigi e Verdasco approda agli ottavi di ...

ATP Parigi - Raonic si ritira : Federer ai quarti senza fatica : ATP Parigi, Milos Raonic è stato costretto a dare forfait dopo la battaglia contro Tsonga, favorendo il passaggio del turno di Federer ATP Parigi, Milos Raonic ha dato forfait. Il tennista canadese, dopo aver vinto la battaglia di ieri contro Tsonga, ha annunciato il ritiro dal torneo Parigino a causa di un problema al gomito. Roger Federer approda dunque ai quarti di finale senza far fatica, dove affronterà il vincente dell’incontro ...

ATP Parigi : Dimitrov tenta di risollevarsi - battuto Bautista : ATP Parigi, Dimitrov prova ad uscire dal suo momento difficile, battuto Bautista Agut in due set adesso troverà Cilic ATP Parigi, il bulgaro Grigor Dimitrov approda agli ottavi di finale dell’ultimo Master 1000 della stagione. Sconfitto in due set Bautista Agut, in un incontro molto combattuto terminato col punteggio di 7-6 6-4 in favore del bulgaro, il quale ha superato dunque i sedicesimi proiettandosi al prossimo turno. Il ...

ATP Parigi - Alexander Zverev agli ottavi : doppio 6-4 per far fuori Tiafoe : ATP Parigi, Alexander Zverev approda agli ottavi dopo aver superato l’americano Tiafoe in due set ATP Parigi, Alexander Zverev approda agli ottavi di finale. Il tennista tedesco si è liberato in due set del giovane collega Tiafoe, con un doppio 6-4 ottenuto al termine di un incontro molto equilibrato tra due interpreti che vedremo a lungo a duellare sui campi di tutto il mondo. Zverev al momento ha qualcosa in più e lo ha dimostrato. ...

ATP Parigi Bercy – Isner soffre contro Kukushkin : l’americano si impone al tie-break del terzo set : John Isner soffre più del dovuto contro il kazako Kukushkin: il tennista americano si impone al tie-break del terzo set Una vera e propria maratona quella che John Isner ha dovuto affrontare all’esordio di Parigi Bercy. Il tennista americano, attualmente numero 9 del ranking ATP, si è imposto dopo 2 ore e 17 minuti sul kazako Kukushkin (numero 54 ATP) dopo un match divertente e combattuto. Isner ha vinto agilmente per 3-6 il primo set, ma ...

ATP Parigi Bercy – Mannarino si arrende a Kei Nishikori : il giapponese trionfa in due set : Kei Nishikori supera Adrian Mannarino nell’esordio a Parigi Bercy: il tennista giapponese si impone in due set Esordio positivo per Kei Nishikori sul cemento dell’ATP di Parigi Bercy. Il tennista nipponico, attualmente numero 11 della classifica mondiale maschile, ha superato un primo turno non di certo fra i più semplice, battendo dopo 1 ora e 28 minuti il tennista francese Mannarino. Nishikori ha sconfitto l’idolo del pubblico del torneo ...

ATP Parigi Bercy – Esordio ok per Cilic : il tennista croato super Kohlschreiber in 2 set : Marin Cilic supera senza problemi il primo turno dell’ATP di Parigi Bercy: Kohlschreiber si arrende al secondo set Basta 1 ora e 13 minuti a Marin Cilic per superare il primo turno dell’ATP di Parigi Bercy. Esordio positivo per il tennista croato, numero 7 del ranking ATP, che sul cemento del torneo francese supera il tedesco Philipp Kohlschreiber in due set, vinti con il punteggio di 6-3 / 6-4. L'articolo ATP Parigi Bercy – Esordio ...

ATP Parigi - Djokovic fa fuori un buon Sousa e passa al 3° turno : ATP World Tour Masters 1000 di Parigi, Novak Djokovic ha superato Sousa al secondo turno ed affronterà Dzumhur Novak Djokovic ha vinto la sua prima gara nel Masters 1000 di Parigi, al secondo turno ha fatto fuori il portoghese Sousa, giustiziere di Cecchinato sul cemento Parigino. Nole ha sofferto un po’ nel primo set vinto per 7-5, in scioltezza invece la seconda partita con Sousa che è visibilmente calato cedendo col punteggio di ...

ATP Parigi-Bercy - Khachanov agli ottavi di finale : PARIGI, FRANCIA, - Karen Khachanov è il primo tennista a conquistare il pass per gli ottavi di finale del 'Rolex Paris Masters', ultimo '1000' della stagione, dotato di un montepremi pari a 4.872.105 ...

Tennis - ATP Masters 1000 Parigi Bercy 2018 : i risultati di lunedì 29 ottobre. Gasquet batte Shapovalov - colpo di coda di Feliciano Lopez su De Minaur : La prima giornata dell’ultimo Masters 1000 dell’anno, quello che si disputa al Palais Omnisports de Paris-Bercy (oggi Accorhotels Arena), ha visto scendere in campo gli incontri con protagonisti i giocatori privi di testa di serie, dal momento che coloro che ce l’hanno entreranno in scena da domani. Karen Khachanov e Filip Krajinovic hanno aperto il programma nel palasport di Bercy, che per l’occasione funge da campo ...