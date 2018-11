Atleta dell’anno FISI 2018 | Sofia Goggia si aggiudica l’ambito premio | l’azzurra centra

sportfair

(Di giovedì 1 novembre 2018) La sciatrice azzurra ha vinto ildell’annograzie ai voti di tifosi e appassionati arrivati nel corso dell’ultimo mese La regina è ancora lei. L’che sicosì ilper la seconda volta consecutiva, bissando il successo del 2017. La 25enne bergamasca è stata scelta dai tifosi e appassionati che a suon di voti inviati nell’ultimo mese all’indirizzo mail.org l’hanno di nuovo incoronata numero uno degli sport invernali italiani. Il risultato è frutto di una stagione straordinaria, coronata dall’oro olimpico in discesa conquistato a PyeongChang. Un trionfo storico, che prima di lei nessunaitaliana era stata in grado di ottenere.l’ha abbinato a tre vittorie (due in discesa, a Bad Kleinkirchheim e a Cortina, e una nel supergigante finale di Are) e nove podi complessivi in ...