Atalanta | Adnan | “voglio restare | squadra adatta a giovani”

calcioweb.eu

: Atalanta, Ali Adnan: vorrei restare in nerazzurro - bergamosera : Atalanta, Ali Adnan: vorrei restare in nerazzurro - Pall_Gonfiato : #Atalanta, #AlìAdnan: 'A #Bologna vogliamo vincere ancora' - Dalla_SerieA : Atalanta, Adnan: 'Europa? Serv -

(Di giovedì 1 novembre 2018) “Obiettivi? Prima di tutto rimaniamo in Serie A. Per l’Europa è una strada lunga, non basta vincere due partite”. AliKadhim Al-Tameemi, esterno iracheno dell’, getta acqua sul fuoco dell’entusiasmo dopo i successi contro Chievo e Parma: “Molte squadre si stanno esprimendo su buoni livelli, noi siamo partiti così così riprendendo a segnare e a fare risultato soltanto nelle ultime due settimane”, prosegue il ’93 iracheno, in prestito dall’Udinese. Titolare contro la Roma e il Cagliari, subentrato a Copenaghen nel Playoff di ritorno di Europa League il 30 agosto,è alla ricerca di spazio in nerazzurro: “Sulla sinistra siamo in tre e ne gioca uno per volta, nel calcio capita di giocare o no, l’importante è essere pronti e capire come lavora Gasperini – spiega -. Il lavoro e il modo di giocare ...