scuolainforma

: ATA, insegnanti e DS destinati all’estero - scuolainforma : ATA, insegnanti e DS destinati all’estero - mostro15119736 : La maggioranza degli Istituti scolastici hanno problemi di sicurezza edilizia,nelle scuole manca tutto...personale… -

(Di giovedì 1 novembre 2018) Il MIUR ha pubblicato sul proprio sito il Decreto Interministeriale 634 del 2 ottobre 2018 relativo ai requisiti del personale personale ATA,e dirigenti scolastici da destinare. Tale decreto è volto a disciplinare i requisiti culturali e professionali del personale docente e amministrativo, nonché dei dirigenti scolastici da inviare, secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 64/2017. Al Decreto dovrà seguire l’emanazione del bando per la selezione. A norma del D.Lgs 64/2017, tale bando dovrebbe prevedere un colloquio al quale potrà partecipare il personale in possesso dei requisiti previsti dal Decreto. Vediamo in dettaglio i requisiti culturali e professionali che personale ATA,e dirigenti scolastici devono possedere. Personale ATA Requisiti culturali Può essere destinatoil personale amministrativo che abbia una conoscenza di almeno ...