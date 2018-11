Astronomia | la Legge di Hubble cambia nome

meteoweb.eu

(Di giovedì 1 novembre 2018) L’International Astronomical Union (Iau) ha accolto positivamente la proposta di rinominare ladicomedi Lemaitre –daldel fisico e astronomo, che per primo la scoprì nel 1927. La, comunemente attribuita a Edwinche la enunciò nel 1929, afferma che esiste una relazione lineare tra lo spostamento verso il rosso della luce emessa dalle galassie e la loro distanza: tanto maggiore è la distanza della galassia, tanto più evidente sarà il suo spostamento verso il rosso. Ladi-Lemaitre – spiega Global Science – descrive l’effetto mediante il quale gli oggetti in un Universo in espansione si allontanano gli uni dagli altri con una velocità proporzionalmente correlata alla loro distanza. La scoperta dell’apparente recessione delle galassie è uno dei pilastri fondatori della cosmologia moderna e una pietra miliare della ...