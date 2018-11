Astronomia | Hubble svela la mastodontica Ombra del Pipistrello sulla Nebulosa Serpente

Astronomia : la Legge di Hubble cambia nome : L’International Astronomical Union (Iau) ha accolto positivamente la proposta di rinominare la Legge di Hubble come Legge di Lemaitre – Hubble dal nome del fisico e astronomo, che per primo la scoprì nel 1927. La Legge, comunemente attribuita a Edwin Hubble che la enunciò nel 1929, afferma che esiste una relazione lineare tra lo spostamento verso il rosso della luce emessa dalle galassie e la loro distanza: tanto maggiore è la distanza della ...

Astronomia : guasto sul Telescopio Spaziale Hubble - messo fuori gioco dai suoi giroscopi : Il Telescopio Spaziale Hubble è stato messo fuori gioco da un serio problema. La NASA ha annunciato che uno dei giroscopi ha ceduto lo scorso venerdì. I giroscopi sono necessari per mantenere Hubble puntato nella giusta direzione durante le osservazioni. Di conseguenza, Hubble è ora in “modalità sicurezza” con i sistemi non essenziali disattivati. Questo significa che le osservazioni scientifiche sono in sospeso. I controllori della missione ...

Astronomia : una galassia in technicolor per Hubble : Si trova nella costellazione settentrionale della Chioma di Berenice, a circa 300 milioni di anni luce dalla Terra ed è classificato come Abell 1656: è l’ammasso della Chioma (Coma Cluster), un’imponente struttura che ospita oltre un migliaio di galassie tenute insieme dalla gravità. Per il suo nuovo ritratto d’autore Hubble ha inquadrato – con la sua fotocamera Wfc3 – un’area di questo cluster, in cui sono evidenti le galassie Ngc ...

Astronomia : Hubble scopre insolita emissione di luce infrarossa da stella di neutroni : Hubble è sempre sulla breccia e le sue osservazioni continuano a riservare sorprese alla comunità scientifica: questa volta, la sua vista acuta si è posata su una vicina stella di neutroni caratterizza da un’emissione inconsueta di luce infrarossa che potrebbe essere indicativa di caratteristiche mai osservate prima d’ora. La stella – dal complesso nome di Rx J0806.4-4123 – non ha mancato di suscitare l’interesse degli studiosi che ...

Astronomia : Hubble tra le pieghe dell’universo a caccia di galassie agli albori : Si era già messo alla prova sulle lunghe distanze, in tandem con il collega Spitzer, nell’ambito del programma Frontier Fields e ora gli si prospetta un impegno ancor più sfidante: protagonista di questo cimento spaziale è Hubble, che si lancerà in una nuova campagna di osservazioni verso regioni del cosmo ancor più remote. Buffalo (Beyond Ultra-deep Frontier Fields And Legacy Observations) è il nome della campagna, mirata ad ...

Astronomia : BUFFALO alla ricerca delle galassie più antiche - ecco il nuovo progetto di Hubble [GALLERY] : 1/5 Credit: NASA, ESA, A. Koekemoer, M. Jauzac, C. Steinhardt, and the BUFFALO ...

Astronomia : Hubble “cattura” una nebulosa poco nota : Un mare tempestoso in chiaroscuro su cui volteggia un boomerang scintillante che sfreccia verso uno sfondo punteggiato di stelle. È con questo aspetto ‘fantasy’ che si è presentata all’obiettivo di Hubble la nebulosa Iras 05437+2502, ancora poco studiata nonostante sia nota da oltre trent’anni. La tenue nebulosa, che si trova nella costellazione del Toro vicino al piano centrale della Via Lattea, è stata scoperta ...

Astronomia - incredibile spettacolo luminoso nel Polo Nord di Saturno : le incredibili immagini del Telescopio “Hubble” : Gli astronomi che utilizzano il Telescopio spaziale “Hubble” della NASA hanno immortalato un fenomeno eccezionale sul Polo Nord di Saturno, scattando una serie di immagini mozzafiato di vere e proprie Aurore Polari nel Pianeta degli Anelli. Le osservazioni sono state realizzate grazie alla luce ultravioletta e le immagini ottenute forniscono agli astronomi il quadro più completo di sempre delle aurore settentrionali di Saturno. Lo ...

Astronomia - incredibile spettacolo luminoso nel Polo Nord di Saturno : le incredibili immagini del Telescopio “Hubble” : Gli astronomi che utilizzano il Telescopio spaziale “Hubble” della NASA hanno immortalato un fenomeno eccezionale sul Polo Nord di Saturno, scattando una serie di immagini mozzafiato di vere e proprie Aurore Polari nel Pianeta degli Anelli. Le osservazioni sono state realizzate grazie alla luce ultravioletta e le immagini ottenute forniscono agli astronomi il quadro più completo di sempre delle aurore settentrionali di Saturno. Lo ...