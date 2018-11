Aston Martin Rapide AMR - Collaudi finali in vista delle prime consegne

Aston Martin DBS - Nuovi collaudi della Superleggera Volante : La Aston Martin sta collaudando al Nurburgring la versione cabriolet della nuova DBS Superleggera, che come tradizione prenderà il nome di Volante. La Casa di Gaydon non fa molto per celare la vettura alla vista dei fotografi ed è quindi possibile ammirare il suo design quasi senza veli.Volante come da copione. Che si tratti della DBS Superleggera non ci sono dubbi: il taglio del frontale e del cofano sono infatti diversi dagli altri modelli ...

Nuovo dealer Aston Martin a Milano : Aston Martin annuncia la nomina di un Nuovo proprietario di Aston Martin Milano. Da lunedì 8 ottobre 2018, Gino S.p.A. ha rilevato le attività della concessionaria milanese. A partire dal lancio della nuovissima DB11 Volante e della nuova Vantage nel 2018, così come della DBS Superleggera, Gino S.p.A. entra a far parte della famiglia Aston […] L'articolo Nuovo dealer Aston Martin a Milano sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, ...

Royal wedding 2 - gli sposi lasciano il ricevimento sulla Aston Martin DB10 utilizzata nel film James Bond [FOTO e VIDEO] : L’Aston Martin utilizzata dagli sposi reali è un esemplare da 3,6 milioni di dollari utilizzato per le riprese di Spectre 24esimo film di James Bond Dopo la celebrazione del matrimonio della principessa Eugenia di York, nipote della Regina Elisabetta II, e Jack Brooksbank, i novelli sposi hanno festeggiato il loro matrimonio insieme agli invitati con un fastoso ricevimento organizzato al Castello di Windsor. Al termine del ricevimento, i ...

DTM - L'Aston Martin lancia la sfida ad Audi e BMW : La Aston Martin prenderà parte al campionato turismo tedesco a partire dal 2019, prendendo il posto lasciato libero della Mercedes, che si ritira alla fine di questanno per concentrarsi sul suo programma legato alla Formula E. Il prossimo anno, dunque, avremo ancora tre costruttori a darsi battaglia in pista, con Aston Martin che lancia il guanto di sfida ad Audi e BMW.Così lAston Martin andrà in pista. Il programma DTM dellAston Martin ha preso ...

Debutto flop per Aston Martin alla Borsa di Londra : Milano, 3 ott., askanews, - Debutto col freno tirato per Aston Martin alla Borsa di Londra. C'era attesa per l'esordio dell'unica società auto quotata al London Stock Exchange dopo che il prezzo delle ...

Aston Martin in Borsa : al via le quotazioni dell'auto di 007 : Si è finalmente concretizzata la quotazione in Borsa di Aston Martin . Oggi il produttore britannico di auto di lusso ha debuttato sul London Stock Exchange a 19 sterline ad azione . Cifra, questa, ...

Aston Martin debutta in Borsa - valorizzata 4 - 3 mld di sterline : Milano, 3 ott., askanews, - Aston Martin fa oggi il suo debutto alla Borsa di Londra. Il prezzo delle azioni è stato fissato a 19 sterline, a metà del range previsto di 17,5-22,5 sterline,, ...

Aston Martin Is Taking on Ferrari. The Two Could Have Been One : Ferrari decided not to pursue a deal, choosing instead to develop internal plans to expand its line-up with four-seat sedans like the GT4 Lusso and its first ever sport utility vehicle, now planned ...

Aston Martin sarà "più cara" della Ferrari : Aston Martin correrà sul circuito della Borsa di Londra con multipli che superano quelli di Ferrari. Il produttore britannico di auto di lusso ha depositato il prospetto per l'annunciata quotazione ...

L'altalena di Ferrari in Borsa sulla scia dell'ipo Aston Martin : Milano. Sarà un testa a testa senza precedenti quello tra Aston Martin e Ferrari sulle Borse di Londra-Milano-Wall Street (la Rossa è quotata anche in America). Lo sbarco sul London Stock Exchange, atteso i primi di ottobre, della prestigiosa casa automobilistica britannica guidata da Andy Palmer ha

Aston Martin Project 003 - Confermata la nuova hypercar a motore centrale : Un bozzetto può bastare: la Aston Martin conferma di essere al lavoro su una nuova hypercar chiamata per il momento Project 003 diffondendo un semplice disegno stilizzato, che ne anticipa il design innovativo e totalmente focalizzato sull'aerodinamica. Si tratta di una settimana densa di eventi per la Casa di Gaydon, che a questo annuncio aggiunge quello della DBZ Centerary Collection e dell'imminente IPO in Borsa.hypercar ibrida a motore ...

Aston Martin : in Borsa a ottobre - vale fino 6 - 7 mld di dollari : Milano, 20 set., askanews, - Aston Martin, l'auto più amata da James Bond che sta scaldando i motori per sbarcare alla Borsa di Londra, punta a ottenere una valutazione fino a 6,7 miliardi di dollari, ...

Così comincia la gara - in Borsa - tra Aston Martin e Ferrari : Milano . Metti un multiplo nel motore. Sarà una sfida a colpi di valutazioni finanziarie quella tra Ferrari e Aston Martin, i due produttori di auto di lusso che, con modalità diverse, si mettono alla ...