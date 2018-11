Assassin' s Creed Odyssey riceve il primo story DLC gratuito

I download digitali di Assassin's Creed Odyssey rappresentano il 45% delle vendite totali : Ubisoft ha rivelato i suoi guadagni per il primo semestre e il secondo trimestre dell'anno fiscale 2018, fornendo alcune informazioni sulle vendite di Assassin's Creed Odyssey. Poiché il gioco è stato rilasciato subito dopo il periodo di riferimento, i dati di vendita non sono disponibili. Tuttavia, la società ha notato che il 45% di tutte le vendite era digitale, il che rappresenta un aumento del 10% rispetto a Assassin's Creed Origins.Come ...

Assassin's Creed Odyssey : anche il secondo evento live Epic Mercenary è stato cancellato : Ubisoft ha annunciato che il secondo evento live Epic Mercenary di Assassin's Creed Odyssey è stato cancellato a causa di difficoltà tecniche, proprio come il primo.La notizia, riportata da Eurogamer.net, arriva tramite il feed ufficiale di Assassin's Creed Odyssey.Tuttavia, anche se il secondo obiettivo Mercenary di Assassin's Creed Odyssey non è stato reso disponibile, Ubisoft ha confermato che sta "lavorando per una soluzione che possa ...

Beatrice Bouchard hot per Halloween : costume da Assassin’s Creed e citazione da… lato B! [GALLERY] : Beatrice Bouchard fa impazzire i fan di Instagram: la bionda canadese posta una foto con il suo costume da Halloween di Assassin’s Creed, il risultato è… sexy Halloween si avvicina e Instagram si riempie di costumi, make up e immagini di party a tema per la notte più paurosa dell’anno. Negli ultimi anni, la festa di Halloween ha assunto anche una connotazione alquanto… sexy! Le classiche streghe, vampire e zombie ...

Assassin’s Creed Odyssey : Guida agli Obiettivi Xbox One e Trofei PS4 : Proseguiamo con le Guide dedicate ad Assassin’s Creed Odyssey, soffermandoci quest’oggi su Come sbloccare tutti gli Obiettivi Xbox One e Trofei PS4. Assassin’s Creed Odyssey: Come sbloccare Obiettivi Xbox One e Trofei PS4 A seguire vi riportiamo solo gli Obiettivi e Trofei che non sono legati alla storia: Erede di Poseidone: Dovete portare a termine tutte le attività contrassegnate dall’icona di una nave ...

Ubisoft : per creare Assassin's Creed Odyssey non c'è stato bisogno del crunch : Qualche giorno fa Rockstar è stata al centro di un'accesa polemica riguardo le condizioni di lavoro all'interno della compagnia, con dipendenti che hanno denunciato di essere costantemente sotto pressione e turni di lavoro massacranti. Come riporta GamesIndusty, durante una recente intervista, l'MD di Ubisoft Quebec Patrick Klaus ha affermato che Assassin's Creed Odyssey non ha richiesto nessun periodo di crunch:"Fermo restando che si può sempre ...

Assassin's Creed Odyssey : la patch 1.05 migliora la stabilità su PC : La settimana scorsa le versioni PS4 ed Xbox One di Assassin's Creed Odyssey hanno ricevuto l'aggiornamento 1.05, oggi tocca finalmente anche alla versione PC.Come riporta Gamingbolt, come per la controparte console, anche qui la patch va a migliorare la stabilità generale del titolo Ubisoft. Recentemente gli sviluppatori hanno migliorato molto il titolo, ad esempio introducendo un fix per impedire ai vecchi processori sprovvisti di supporto AVX ...

Assassin's Creed Odyssey : disponibile Bayek di Assassin's Creed Origins come luogotenente : L'eroe di Assassin's Creed Origins, Bayek, è ora disponibile per assumere il ruolo di luogotenente della vostra nave in Assassin's Creed Odyssey, ha annunciato Ubisoft.come riporta Eurogamer.net, il personaggio può essere riscattato dall'Ubisoft Club e può essere acquistato solo per 40 Units, dopodiché potrete assumerlo come parte del vostro equipaggio sull'Adrestia. In realtà, Bayek non è l'unico volto familiare a comparire in Odyssey, anche ...

Rkomi - singolo in stile 'Assassin's Creed' : ecco 'Non ho mai avuto la mia età' : Rivincita e autoaffermazione dei giovani. Questo l'obiettivo di Ubisoft Italia e del rapper Rkomi nel progetto 'Forgia il tuo destino' che si concretizza nel singolo dell'artista milanese 'Non ho mai ...

Assassin's Creed Odyssey : ecco perché PS4 Pro e Xbox One X sono il modo migliore per giocarci - analisi comparativa : Assassin's Creed ritorna, ancora una volta, con l'eccellente Odyssey, sviluppato sulla base dello stesso motore che muoveva Origins, l'anno scorso, migliorato per l'occasione. In linea di massima si tratta di un gioco ottimo su console e PC ma, come per il capitolo precedente, dà il meglio di sé sulle console potenziate per il '4K'. Graficamente è un titolo maestoso su tutti i sistemi su cui gira ma PS4 Pro e Xbox One X riescono ad offrire ...

Recensione Assassin’s Creed Odyssey - Ubisoft insegna l’epica ellenica : Confrontarsi con un titolo del calibro di Assassin's Creed Odyssey non è di certo mai facile: la serie che reca il marchio di Ubisoft ha infatti attraversato oltre due lustri e altrettante ere videoludiche (l'esordio lo si ebbe nell'ormai lontano 2007 su PS3, Xbox 360 e PC, ndr), e chiaramente diversi sono stati i cambiamenti che la saga ha affrontato nel corso del tempo. La vera e propria variazione della rotta impostata la si è avuta però con ...

Assassin’s Creed Odissey - la recensione : Kassandra - anche meglio di Ezio Auditore : Cantami, o diva, delle gesta di Kassandra. L’epopea di Assassin’s Creed Odyssey potrebbe essere racchiusa in un poema epico, i cui versi narrerebbero una vera e propria odissea attraverso il mondo antico che conta, la culla della civiltà occidentale, la patria dei valorosi e degli intellettuali: la Grecia del 431 a.C., quando la Guerra del Peloponneso mieteva vittime su ogni fronte comandato dalle due principali potenze del ...

Problemi Assassin’s Creed Odyssey per il primo evento live : che succede? : L'avvento di Assassin's Creed Odyssey sul mercato è stato senza ombra di dubbio un vero e proprio evento tanto mediatico quanto ludico. Fin dalla sua presentazione (o sarebbe meglio dire fin dai suoi primi leak, ndr) il nuovo capitolo della saga ha senza ombra di dubbio calamitato le attenzioni dei fan con un'ambientazione innovativa e vastissima e un posizionamento storico che lasciava spazio a tantissima libertà di manovra sotto il profilo ...

Assassin's Creed Odyssey : il primo evento live Epic Mercenary è stato cancellato : Come molti di voi sapranno, la scorsa settimana Ubisoft ha annunciato che gli eventi live di Assassin's Creed Odyssey - un'opportunità "per affrontare battaglie impegnative e guadagnare premi Epici e leggendari" - sarebbero iniziati il 16 ottobre.Tuttavia, come segnala Eurogamer.net, sembra che il primo degli eventi Epic Mercenary sia stato cancellato da Ubisoft. Nello specifico, questo tipo di eventi richiedono di sconfiggere o reclutare dei ...