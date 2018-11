Asia Bibi e il silenzio degli indecenti

Pakistan - assolta Asia Bibi : era stata condannata a morte per blasfemia | Scarcerata e trasferita in località segreta : Il verdetto accoglie così il ricorso presentato nel 2015 contro la condanna emessa dall'Alta corte di Lahore , Lhc, , che un anno prima aveva confermato la decisione di un tribunale nel novembre 2010. ...

Pakistan - assolta Asia Bibi - cristiana condannata a morte per blasfemia. Tajani : “Garantire la sua protezione” : Asia Bibi è salva. La donna cristiana, condannata a morte nel 2010 per blasfemia in Pakistan, è stata assolta dalla Corte suprema del paese. “La pena di morte è stata annullata e lei è stata prosciolta da tutte le accuse”, ha dichiarato il giudice Saqib Nisar, leggendo il verdetto. “Abbiamo molta paura di quanto potrà succedere. In questo paese ci sono molti fondamentalisti”, ha dichiarato Saif ul-Malook, avvocato della ...

Assolta in Pakistan Asia Bibi - la donna cristiana condannata a morte per blasfemia : Asia Bibi, la donna cristiana condannata a morte in Pakistan per blasfemia, è stata Assolta. Il verdetto accoglie così il ricorso presentato nel 2015 contro la condanna emessa dall'Alta corte di Lahore (Lhc), che nell'ottobre 2014 aveva confermato la decisione di un tribunale di novembre 2010. "La pena di morte viene annullata. Asia Bibi è Assolta delle accuse - ha dichiarato il presidente della Corte Suprema, Saqib Nisar, ...

Pakistan - Asia Bibi è stata assolta dalla condanna a morte per blasfemia : 3 Asia Bibi, una donna Pakistana e cattolica, è finalmente ritornata in liberta' dopo 3420 giorni di carcere. Il giudice Saqib Nisar della Corte suprema del Pakistan [VIDEO] ha assolto l'imputata dall'accusa di blasfemia per la quale era stata prevista la pena di morte. La tragica vicenda ebbe inizio nel 2009 in un piccolo villaggio di Ittanwali, nella provincia del Punjab, quando Asia Bibi, all'eta' di 42 anni, venne denunciata da ...

Pakistan - Asia Bibi è stata assolta dalla condanna a morte per blasfemia : Asia Bibi, una donna Pakistana e cattolica, è finalmente ritornata in libertà dopo 3420 giorni di carcere. Il giudice Saqib Nisar della Corte suprema del Pakistan ha assolto l'imputata dall'accusa di blasfemia per la quale era stata prevista la pena di morte. La tragica vicenda ebbe inizio nel 2009 in un piccolo villaggio di Ittanwali, nella provincia del Punjab, quando Asia Bibi, all'età di 42 anni, venne denunciata da alcune donne di fede ...

Pakistan - assolta Asia Bibi. Fu condannata a morte per blasfemia nel 2010 : Asia Bibi, la donna cristiana condannata a morte nel 2010 per blasfemia, è stata assolta dalla Corte suprema del Pakistan. Asia era stata accusata di aver insultato il profeta Maometto. Resta alta la tensione all'interno della società Pakistana: il partitoTehreek-e-Pakistan Labbaik aveva già minacciato “conseguenze pericolose” se i giudici l’avessero dichiarata innocente.Continua a leggere

