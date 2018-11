Argentina | il CT Scaloni convoca 6 calciatori dalla Serie A

DIRETTA / Brasile Argentina streaming video e tv : probabili formazioni - il duo Scaloni-Aimar. Quote e orario : DIRETTA Brasile Argentina, streaming video e tv: probabili formazioni, Quote, orario e risultato live dell'amichevole di lusso che le due nazionali sudamericane giocano in Arabia Saudita(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 18:10:00 GMT)

Argentina - i convocati di Scaloni : prima per De Paul. Messi ancora out : Pronti, attenti e via con il secondo giro. L'Argentina è pronta a tornare in campo e lo farà per la seconda volta sotto la guida di Lionel Scaloni. Una vittoria per 3-0 contro Guatemala e un pareggio ...

Argentina - convocazioni Scaloni / Ci sono sei "italiani" : confermato Dybala - la sorpresa è De Paul : Il commissario tecnico dell'Argentina Lionel Scaoloni ha diramato le convocazioni per le prossime amichevoli contro Iraq e Brasile. Ci sono 6 ''italiani'': conferma Dybala, sorpresa De Paul(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 19:02:00 GMT)

Argentina : novità De Paul tra i convocati di Scaloni : Tanti esclusi eccellenti e sei 'italiani' convocati. Nell'Argentina c'è anche la novità Rodrigo De Paul tra i 31 convocati di Lionel Scaloni per le due amichevoli del mese prossimo: il 12 ottobre a ...

Argentina - Scaloni non rinuncia a Dybala e premia De Paul : TORINO - Sono sei gli 'italiani' convocati da Lionel Scaloni , ct dell' Argentina , in vista delle amichevoli contro Iraq e Brasile in programma rispettivamente il 12 e il 16 ottobre in Arabia Saudita ...

Argentina - Dybala e Scaloni fanno pace in diretta tv dopo amichevole contro Colombia : Paulo Dybala è stato escluso dall'undici titolare dell'Argentina , che nella notte ha sfidato in amichevole la Colombia. Al momento dell'annuncio della formazione da parte del Ct Scaloni, il fratello ...

Argentina : Scaloni su Dybala - un fenomeno : ANSA, - ROMA, 12 SET - "Davvero pensate che io abbia problemi con Dybala? Paulo, vieni qui: sei un fenomemo". Con questo siparietto, davanti alle telecamere di Tyc Sport, il nuovo ct dell'Argentina, Lionel Scaloni ha chiuso il caso Dybala, dopo il messaggio del fratello dell'attaccante della Juve che, su Twitter, a poche ore dall'amichevole contro la Colombia, ...

Argentina : Scaloni su Dybala - un fenomeno : ANSA, - ROMA, 12 SET - "Davvero pensate che io abbia problemi con Dybala? Paulo, vieni qui: sei un fenomemo". Con questo siparietto, davanti alle telecamere di Tyc Sport, il nuovo ct dell'Argentina, Lionel Scaloni ha chiuso il caso Dybala, dopo il messaggio del fratello dell'attaccante della Juve che, su Twitter, a poche ore dall'amichevole contro la Colombia, ...

Argentina - Scaloni su Icardi : “Da lui ci aspettiamo molto” : Alla vigilia di Argentina-Colombia, il commissario tecnico dell’Albiceleste, Lionel Scaloni, ha trattato tre degli argomenti più attuali della Seleccion, a cominciare da Mauro Icardi: “Da Mauro mi aspetto quello che ha detto due o tre giorni fa, cioè che deve iniziare a fare gol anche in nazionale, ne abbiamo bisogno. È un giocatore da cui ci aspettiamo molto. Non era al 100% col Guatemala e non ha giocato, si è impegnato per ...

Argentina - Scaloni : “Simeone fa al caso nostro - out Dybala e Icardi” : In conferenza stampa, il ct argentino Scaloni ha espresso le sue considerazioni sugli “italiani” presenti nella Seleccion, a cominciare dal Cholito Simeone: È quello più differente tra gli attaccanti che abbiamo convocato. È più dinamico, cerca spazio e sono sicuro che creerà maggiore pressione sui nostri avversari. Fa molto movimento ed è questo che vogliamo da un attaccante. Sappiamo che è in un buon momento e che gioca nel ...