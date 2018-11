Argentina | ecco i convocati di Scaloni | c' è Dybala

Forte scossa di terremoto al largo dell’Argentina : ecco DATI e MAPPE : 1/4 ...

Argentina - Maradona protagonista di alcune dichiarazioni al vetriolo : ecco cosa ha detto : Diego Armando Maradona allena il Dorados, squadra messicana. I risultati sono positivi e lo stanno premiando, ma il Pibe de Oro continua a far discutere per le sue dichiarazioni al vetriolo sull’Argentina: prima ha definito il ct Scaloni “buono solo per dirigere il traffico“, poi ha aggiunto che “la nazionale è una manica di traditori e non tornerò mai ad allenarla”. Il tutto a causa del presidente della ...

Nuoto - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Thomas Ceccon e Anna Pirovano aprono le danze in Argentina : Domani è il giorno dell’esordio per il Nuoto ai Giochi Olimpici Giovanili 2018, che si svolgeranno a Buenos Aires (Argentina) fino al 18 ottobre. L’Italia, reduce dalle grandi esibizioni degli Europei assoluti di Glasgow (Gran Bretagna), non vuol sfigurare in una competizione ideata per dare spazio ai talenti più valenti del panorama internazionale. E così è venuto il momento di tuffarsi dal blocchetto ed esprimere il 100%. Un day-1 ...

Nuoto - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Thomas Ceccon e Anna Pirovano danno il via le danze in Argentina : Domani è il giorno dell’esordio per il Nuoto nei Giochi Olimpici Giovanili 2018, che si svolgeranno a Buenos Aires (Argentina) fino al 18 ottobre. Per le gare in piscina il termine sarà il 12. L’Italia, reduce dalle grandi esibizioni degli Europei assoluti di Glasgow (Gran Bretagna), non vuol sfigurare in una competizione ideata per dare spazio ai talenti più valenti del panorama internazionale. E così è venuto il momento di tuffarsi ...

Belen scatenata fa impazzire i fan - l’Argentina mostra le mutandine : ecco il VIDEO : 1/14 ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia-Argentina - l’Albiceleste ai raggi X. Julio Velasco in panchina - De Cecco e Conte le stelle : Questa sera (ore 21.15) l’Italia andrà a caccia della terza vittoria ai Mondiali 2018 di Volley maschile. Al Mandela Forum di Firenze, davanti a 7500 spettatori, la nostra Nazionale affronterà l’Argentina in una partita fondamentale per le sorti del nostro torneo: una vittoria aumenterebbe ulteriormente le nostre speranze di accedere alla terza fase, gli azzurri lo sanno e non vogliono commettere passi falsi contro ...