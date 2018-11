ArcelorMittal | concluso l' acquisto dell' Ilva | al via il nuovo polo

Ilva - ArcelorMittal annuncia : concluso acquisto - al via nuovo polo - : La società spiega che si è conclusa la transazione di Am Investco Italy Srl per l'acquisizione e che ha assunto il pieno controllo direzionale. "Creeremo valore per gruppo, stakeholder Ilva, economia italiana", dice Mittal. Promessi investimenti ambientali per 1,15 mld