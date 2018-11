Apple | utili e fatturato sopra le attese nel quarto trimestre

Apple Watch Serie 4 - ecco come sarà possibile utilizzare la funzione ECG anche in Italia : Una delle nuove e più interessanti funzioni che sono state introdotte sul nuovo Apple Watch Serie 4 è senza dubbio la possibilità di effettuare un elettrocardiogramma direttamente dallo smart Watch . Questo è possibile grazie al sensore leggi di più...

Google Maps integra Spotify - Google Play Music ed Apple Music : come utilizzare la funzione : Con il più grande ecosistema di applicazioni e servizi su Internet, Google può facilmente creare nuove integra zioni e nuove proposte logiche e desiderate. Il più recente lo si è avuto su Google Maps . D’ora in poi, leggi di più...

Apple CarPlay : Google Maps e Waze possono finalmente essere utilizzati per la navigazione satellitare in auto grazie a iOS 12 : finalmente Google Maps può essere utilizzato come navigatore satellitare nelle automobili compatibili con Apple CarPlay, il sistema operativo dell’azienda di Cupertino creato ad hoc per gli apparati di intrattenimento degli autoveicoli. Ebbene, fino a qualche giorno fa Apple CarPlay per la navigazione satellitare permetteva di utilizzare solo Mappe, ovvero il servizio proprietario del gigante californiano. Cos’è cambiato? Adesso ...