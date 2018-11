Antitrust sospende nuova policy bagagli a mano di Ryanair

Bagaglio a mano a pagamento - Antitrust sospende le nuove regole di Ryanair e Wizz Air : L'Antitrust ha sospeso in via cautelare le nuove regole sui bagagli a mano delle compagnie low-cost Ryanair e Wizz Air che sarebbero entrate in vigore il primo novembre 2018. In base alla nuova policy,...

Ryanair - l’Antitrust sospende la tariffa supplementare sul bagagli a mano : “Induce in errore il consumatore” : L’Antitrust ha disposto in via cautelare la sospensione della nuova policy sui bagagli a mano delle compagnie low-cost Ryanair e Wizz Air, che avrebbe dovuto entrare in vigore dal primo novembre 2018. Il supplemento, si legge, “fornisce una falsa rappresentazione del reale prezzo del biglietto e vizia il confronto con le tariffe delle altre compagnie, inducendo in errore il consumatore”. In base alla nuova policy varata da ...

