Antartide | scienziato accoltella il collega | “Mi rivelava sempre la fine dei libri gialli”

Primo caso di arresto in Antartide : scienziato accoltella il collega che svelava il finale dei libri gialli : In Antartide c’è stato il Primo arresto per tentato omicidio: lo scienziato russo Sergey Savitsky, di 55 anni è finito in manette per aver accoltellato il collega Oleg Beloguzov, 52 anni. I due scienziati, al lavoro per sei mesi fianco a fianco nel freddo e isolato Antartide, avevano l’abitudine a fine giornata di leggere libri gialli. Beloguzov, però, aveva trovato un altro modo per svagarsi dalla noia polare: rivelava a Savitsky ...