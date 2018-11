Annunciato il 1° partner dell’Atlantico Fest di Marco Mengoni | tutti i dettagli per

optimaitalia

: RT @OptiMagazine: Annunciato il 1° partner dell'#AtlanticoFest di @MengoniMarco: tutti i dettagli per partecipare - evacat8 : RT @OptiMagazine: Annunciato il 1° partner dell'#AtlanticoFest di @MengoniMarco: tutti i dettagli per partecipare - cri_mm : RT @OptiMagazine: Annunciato il 1° partner dell'#AtlanticoFest di @MengoniMarco: tutti i dettagli per partecipare - riccioale19 : RT @OptiMagazine: Annunciato il 1° partner dell'#AtlanticoFest di @MengoniMarco: tutti i dettagli per partecipare -

(Di giovedì 1 novembre 2018) Il 1°dell'Atlanticodiè ufficiale. Si tratta di Ostello Bello Grande a Milano, nel quale l'artista di Ronciglione ha deciso di condurre uno dei primi incontri con i fan per la presentazione del nuovo album che rilascerà il 30 novembre su etichetta Sony Music.coloro che decideranno di partecipare all'evento possono ottenere uno sconto esclusivo per tutto il soggiorno digitando il codice ATLANTICO nel box adibito alle promozioni presente nella pagina di prenotazione. Nei prossimi giorni, saranno rilasciati maggiorisu Atlantico, cheha organizzato per il lanciare il nuovo album.Gli incontri con i fan rappresentano solo una delle tante novità in seno al rilascio del nuovo album che arriva il 30 novembre prossimo dopo il rilascio dei due singoli, Voglio e buona vita, con i qualiha deciso di anticipare il ...