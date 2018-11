: Italia ancora nella morsa del #maltempo, il bilancio delle vittime sale a otto. Morti una donna in Val di Sole e un… - Agenzia_Ansa : Italia ancora nella morsa del #maltempo, il bilancio delle vittime sale a otto. Morti una donna in Val di Sole e un… - DPCgov : ?? Siamo al Centro Funzionale Centrale #protezionecivile con Carlo Cacciamani per fare il punto sul maltempo al sud… - Agenzia_Ansa : In arrivo ondata di #maltempo nel #weekend, rischio nubifragi al Nord. Possibile acqua alta a#Venezia. Ancora sole… -

Un giorno di tregua ma già da oggi è prevista una nuova perturbazione. E'arancione nele rossa nel. Nevica in Val D'Aosta. Il, anche con fenomeni intensi, interessaLiguria e Piemonte. Trovato il corpo dell'alpino disperso nel Bresciano. Zingaretti dichiara lo stato di calamità regionale. Danni per centinaia di milioni in tutto il Paese. In tutte le ragioni colpite dalla violenta ondata degli ultimi giorni che ha provocato la morte di 13 persone, Nubifragio a allagamenti a Palermo.(Di giovedì 1 novembre 2018)