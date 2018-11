Ancelotti Questo Napoli mi dà emozione e può vincere

Ancelotti : "Nessuna paura a essere l'anti-Juve : questo è un Napoli che mi dà emozione" : Azzurri in campo venerdì sera contro l'Empoli per l'anticipo della 11esima giornata: "Turnover? Non penso al Psg"

Gazzetta Napoli autorevole. Lezione di Ancelotti a Parigi - solo con Maradona questo respiro internazionale : Contro il PSG, il Napoli ha conquistato un punto importante ma resta l'amarezza per come è stata gestita la gara e il gol arrivato all'ultimo minuto. La Gazzetta dello Sport esalta gli azzurri e parla di impresa. La rosea mette anche in risalto il lavoro di Ancelotti, il tecnico del Napoli ha dato una Lezione a Parigi. Il quotidiano cerca di sdrammatizzare parlando ...

Ancelotti : 'Questo Napoli sta crescendo. E non pensiamo alla Juve : Il Napoli sfrutta il passo falso della Juve e si riporta a meno quattro dalla capolista. Ancelotti si gode il netto successo esterno sul campo dell'Udinese e prova a placare ogni entusiasmo eccessivo: ...