Anastasio canta Se Piovesse Il Tuo Nome di Elisa Calcutta | “un bene per questo programma”

(Di venerdì 2 novembre 2018) Durante il primo Live Show di X Factor 12 andato in onda giovedì 25 ottobre,si è esibito in una versione personale di “C’è tempo”, brano di Ivano Fossati.Il giovane ventunenne degli Under Uomini ha lavorato con Mara Maionchi per portare sul palco la sua personale rivisitazione della canzone, ricevendo i complimenti anche dagli altri giudici.Per la puntata di stasera, secondo Live Show di X Factor 12, il giudice Mara Maionchi ha assegnato ad“Seil tuo”, brano che fa parte dell’ultimo album di, “Diari aperti”, pubblicato il 26 ottobre.Ovviamente, da autore,ha riscritto il testo del brano come ha fatto per ogni canzone coverizzata e si è esibito con molta sicurezza sul palco, emozionando il pubblico.Fedez gli rivolge grandi complimenti per quanto riguarda le sue capacità di scrittura: "è difficile valutareperché ...