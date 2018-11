Analisi Tecnica | Hang Seng Index dell' 1 11 2018

finanza.lastampa

: RT @Editormanque: Il nuovo saggio di @mauromagatti recwnaito oggi su @Corriere come sintesi tra analisi del dominio della tecnica e propost… - LombardiaConf : RT @Editormanque: Il nuovo saggio di @mauromagatti recwnaito oggi su @Corriere come sintesi tra analisi del dominio della tecnica e propost… - adrianvguzman : RT @moneypuntoit: Analisi Forex: EUR/AUD al crocevia, l'operatività per la giornata di oggi: Il cross si trova al momento in prossimità di… -

(Di giovedì 1 novembre 2018) Chiusura'1 novembre Brillante rialzo per l', che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno'1,75%. Per il medio periodo, le implicazioni tecniche ...