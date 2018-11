Ambi più frequenti di Novembre 2018 del Lotto

Elena Braccini - l'ex compagna di Osvaldo : "Non si è fatto più vedere con le mie bAmbine" : Elena Braccini, ospite ieri, a Vieni da Me su Rai1, ha raccontato a Caterina Balivo dei difficili anni vissuti insieme al calciatore. “I miei genitori non erano d’accordo, all'inizio ho dovuto nascondergli la nostra relazione. Lui mi corteggiava, mi mandava lettere e fiori. È una persona molto carismatica e alla fine ha conquistato anche la mia famiglia” ha esordito la Braccini. “Un giorno è arrivata in Italia la ex moglie con il suo ...

Diritti tv - cAmbia la ripartizione in Serie A : più soldi a chi fa giocare i giovani : Nuova rivoluzione in vista per la Legge Melandri e di conseguenza per la ripartizione dei Diritti tv in Serie A. L'articolo Diritti tv, cambia la ripartizione in Serie A: più soldi a chi fa giocare i giovani è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Più attuale che mai l’Asus ZenFone 3 Max con l’aggiornamento 501 - cosa cAmbia : Non conosce freni l'Asus ZenFone 3 Max, dalla fine dell'estate fino ad oggi. Lo smartphone sta incassando una serie di aggiornamenti molto interessanti e utili. A settembre, per il device di fascia media, è stata la volta dell'introduzione del pacchetto software tanto atteso Android 8.1 ma da allora il lavoro degli sviluppatori non si è per nulla fermato, anzi. Motivo per il quale oggi dobbiamo commentare insieme ai nostri lettori in possesso ...

Oms - ogni giorno più del 90% dei bAmbini respira aria tossica : Una boccata di veleno ad ogni respiro, l'aria inquinata sta avvelenando milioni di bambini e rovinando le loro vite. ogni giorno più del 90% di bambini sotto i 15 anni nel mondo respira aria inquinata che è la causa di 600mila morti infantili dovute allo smog respirato in casa e fuori. L'Italia fa parte dei paesi con la qualità dell'aria peggiore, tanto che il 98% dei ...

Smog - Oms : Nel mondo più di 9 bAmbini su 10 respirano aria inquinata - : Il nuovo rapporto dell'Organizzazione mondiale della Salute , Oms, , presentato in occasione della prima Conferenza globale sull'inquinamento dell'aria e la salute che si apre oggi a Ginevra, si ...

Gli Ambienti dinamici di Cyberpunk 2077 renderanno il mondo più credibile e coinvolgente : CD Projekt RED ha suggerito in passato la presenza di ambienti distruttibili nel loro prossimo Cyberpunk 2077. Quando è stata pubblicata la demo di gameplay di 50 minuti non molto tempo fa, tra le altre cose, diverse persone hanno notato che gli ambienti erano, almeno a un certo livello, distruttibili e sembravano deteriorarsi e reagire alle pallottole in modo appropriato durante gli scontri a fuoco.Dato il tipo di immersione che il gioco vuole ...

Farabollini : "Ricostruzione - cAmbiamo modello. Più spazio a sindaci e tecnici" : Fino a pochi giorni fa Piero Farabollini non si sarebbe mai aspettato di diventare il nuovo commissario per la ricostruzione nel centro Italia. Nessuna 'entratura' in politica, niente auto-candidature.

Ora legale 2018 : torna l'ora solare - oggi il cAmbio/ Ultime notizie - i detrattori : "8% di incidenti in più" : cambio ora legale 2018: torna l'ora solare! Nella notte tra sabato e domenica lancette indietro di un'ora e 60 minuti di sonno in più: gli effetti sull'organismo.(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 22:59:00 GMT)

Ambiente : Bolton Food (Rio Mare) punta a diventare l’azienda di tonno più sostenibile al mondo : Bolton Food (Rio Mare) – leader nel mercato del tonno in scatola in Italia e in Europa – da sempre impegnata per la tutela dell’Ambiente, prosegue sulla “Giusta Rotta” con impegni tangibili e obiettivi sempre più ambiziosi, cogliendo la sfida lanciata da Greenpeace e WWF sulla pesca sostenibile. Tra gli impegni presi, emergono: lo sviluppo di filiere di pesca sostenibili, la politica di diversificazione dei metodi di pesca, la ...

I bAmbini trascorrono sempre più tempo con gli smartphone : Una nuova ricerca condotta da Norton by Symantec si sofferma sull'utilizzo che bambini e adolescenti (tra i 5 e i 16 anni) fanno degli smartphone L'articolo I bambini trascorrono sempre più tempo con gli smartphone proviene da TuttoAndroid.

Voto di scAmbio - approvato al Senato il ddl che prevede pene più severe : È stato approvato al Senato il disegno di legge che modifica l'articolo 416 ter sul Voto di scambio politico-mafioso. Il provvedimento, che porta la firma del Senatore del Movimento 5 Stelle Mario Giarrusso, ora sarà esaminato alla Camera. La riforma prevede un'aggravante delle pene, inserisce anche una punizione per chi si rende semplicemente "disponibile" a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa.Continua a leggere

Una foto vicino alla “coppa dalle grandi orecchie” - il trofeo più Ambito dalle squadre di tutta Europa con i suoi 73 centimetri di altezza e 7 - 5 chili di peso : Un’esperienza possibile grazie all’UEFA Champions League Trophy Tour di Nissan che arriverà a Torino il 26 e il 27 ot-tobre in Piazza Solferino con il “Nissan Football Lab”, una struttura di 140 metri quadrati che, oltre al trofeo, esporrà numerosi oggetti della UEFA Champions League di ieri e di oggi. Una speciale tecnologia inoltre solleverà in aria la coppa per permettere ai fan di scattare foto speciali e ...

Voto di scAmbio - la legge al Senato : Fi e Pd ottengono esame degli emendamenti. La norma : pene più dure per gli eletti : Comincia nell’aula del Senato l’esame del nuovo disegno di legge sul Voto di scambio politico-mafioso. Palazzo Madama dovrà votare tutti i 15 emendamenti presentati al ddl promosso dal Senatore dal M5s, Mario Michele Giarrusso. Il Senatore Giacomo Caliendo di Forza Italia, infatti, ha chiesto e ottenuto, anche grazie alla firma dei Senatori del Pd, che l’esame del testo in commissione Giustizia passasse dalla sede redigente a quella ...