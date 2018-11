Amazon Prime Video | le nuove uscite di novembre

Amazon Prime Wardrobe sbarca nel Regno Unito : Amazon Prime Wardrobe è un nuovo servizio ideato dal gigante dell’e-commerce che consentirà a tutti i clienti Prime, di ordinare dei vestiti e di provarli gratuitamente prima di procedere al pagamento. La nazione pilota che leggi di più...

Amazon Prime Video - tutte le serie in arrivo a novembre : Homecoming - miniserie dal 2 novembre su Amazon Prime VideoPatriot - seconda stagione dal 9 novembre su Amazon Prime VideoBeat - prima stagione dal 9 novembre su Amazon Prime VideoThe Gymkhana Files - prima stagione dal 16 novembre su Amazon Prime VideoRocco Schiavone - seconda stagione dal 22 novembre su Amazon Prime VideoI Medici - seconda stagione dal 28 novembre su Amazon Prime VideoLa stella più brillante, nell’offerta di novembre di ...

Cosa vedere su Amazon Prime Video a novembre : Il cult annunciato si intitola Homecoming Porta la firma di Sam Esmail, padre di “Mr Robot”, e ha il volto di Julia Roberts il thriller psicologico, in linea dal 2 novembre in lingua originale, che prende il titolo da un Homecoming Transitional Support Center in cui la protagonista, un’assistente sociale, accoglie i soldati di rientro dalle zone di guerra. Almeno così all’inizio. Perché la storia in realtà è a ritroso e ...

Amazon Prime Video : serie tv e film di novembre 2018 : Amazon Prime Video novembre 2018 – serie Tv, film e ritorni: questa l’offerta del catalogo prevista per il prossimo mese autunnale. In prima fila Homecoming, lo show con protagonista Julia Roberts, fino a Medici: The Magnificent, la seconda stagione della serie sulla nobile famiglia fiorentina. Ed ancora Beat, Patriot e molti altri ancora. Vediamo nel dettaglio la proposta di Amazon Prime Video 2018 e le date di uscita. Amazon Prime ...

Black Friday 2018 : le prime offerte anticipate di Amazon : Manca un mese esatto al Black Friday 2018 , il 23 novembre prossimo il giorno dello shopping pre-natalizio, tanto atteso dai consumatori di tutto il mondo per potersi accaparrare l'oggetto tanto desiderato a prezzi vantaggiosi. Si tratta di una tradizione di origine americana che si celebra appena dopo il giorno del Ringraziamento o "Thanksgiving ...

Amazon Prime Video : nella nuova tv c'è anche Julia Roberts - : Beat Questa nuova produzione originale ci porta nel mondo dei club berlinesi: per conto della polizia un giovane dovrà infiltrarsi in una organizzazione di criminali dediti alla vendita di organi. ...

Amazon Prime Video - eccovi alcune novità del mese di ottobre - : Dick, The Man in the High Castle parla di un mondo in cui gli Alleati hanno perso la Seconda Guerra Mondiale. Nella terza stagione della serie vincitrice dell'Emmy, Juliana Crain , Alexa Davalos, ...

Amazon Prime Video : serie tv e novità di ottobre 2018 : Amazon Prime Video ottobre 2018: quali sono le serie Tv e le novità che sbarcheranno sul portale streaming? Diverse Prime uscite, come la terza stagione di The Man In The High Castel. Amazon Prime Video promette però anche arrivi per tutti gli appassionati, da Supernatural a Shameless e altri ancora. Amazon Prime Video catalogo serie tv ottobre 2018 Amazon Prime Video roda i motori anche per il primo dei mesi autunnali. A dieci giorni di ...

Amazon Prime Video : Good Omens di Neil Gaiman e le altre serie più belle in arrivo tra 2018 e 2019 : [testo di Lorenza Negri] Sono numerose ed eterogenee le serie presentate durante Amazon Video Presents, la giornata londinese di incontro con la stampa dedicata alle produzioni originali della piattaforma digitale. Per l’occasione, si sono susseguite sul palco del Curzon cinema le star e i creatori, volenterose nel raccontare la propria esperienza nei rispettivi show. Tra questi, John Krasinski, ex ‘impiegato simpatico’ della ...

«The Man in the High Castle» - la terza stagione è su Amazon Prime Video - : ... ma viene coinvolta nella Resistenza dalla sorella che, in punto di morte, le affida una misteriosa pellicola in cui si vede un mondo diverso, nel quale i nazi sono stati battuti dagli Alleati. I ...

Amazon Prime Video - ecco le novità che ci aspettano : Giornate intense in casa Amazon Prime Video, che al junket londinese organizzato per la stampa ha sfoderato alcuni annunci sul prossimo futuro delle produzioni europee. Senza dubbio la più eccitante è quella che riguarda la firma di un contratto in esclusiva con Neil Gaiman. Dopo il successo di American Gods e l’attesissimo Good Omens (scritto con Terry Pratchett e pubblicato in Italia col titolo Buona Apocalisse a tutti), l’autore ...

Amazon Prime Video ordina l'adattamento di The Wheel of Time e Bibi e Tina e l'esclusiva con Neil Gaiman : Giornata di annunci per Amazon Prime Video che in attesa di poter presentare la serie tv de Il Signore degli Anelli, forte del buon riscontro di Jack Ryan e dell'attesa verso le prossime serie tv The Romanoffs, antologia creata dal papà di Mad Men Matthew Weiner, e Homecoming con Julia Roberts, guarda al futuro con entusiasmo.Tra le novità del giorno della piattaforma di streaming presente in oltre 200 paesi, gli Amazon Studios hanno ...

Amazon Prime a tutto fantasy con la saga della Ruota del tempo e l’accordo con Neil Gaiman : Jeff Bezos era stato chiaro ordinando agli Amazon Studios di produrre la prossima serie tv in grado di rivaleggiare con Game of Thrones ed è stato ascoltato. Così il colosso online ha stretto un accordo con Neil Gaiman per sviluppare serie tv in esclusiva, in precedenza aveva acquistato i diritti globali de Il Signore degli anelli. Quindi si sono messi a lavoro – ma gli addetti ai lavori già lo sapevano da questa estate – su una ...