Allerta Meteo Toscana | criticità “arancione” per temporali forti | rischio idrogeologico e

Allerta Meteo Campania : criticità “gialla” prorogata fino a domani : La Protezione civile della Regione Campania, limitatamente ad alcune aree del territorio, ha prorogato l’Allerta Meteo attualmente in vigore fino alle 8 di domani mattina, spostandone il termine alle 18. L’estensione temporale riguarda le seguenti zone 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana); 2 ( Alto Volturno e Matese); 3 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini); 4 (Alta Irpinia e Sannio); 5 ...

Il Centro funzionale decentrato della protezione civile della Sardegna rende noto che dalle ore 20 di oggi fino alle ore 18 di domani è previsto livello di ordinaria criticità, allerta gialla, per rischio idrogeologico localizzato sulle zone Iglesiente, Campidano, Flumendosa-Flumineddu.

Allerta Meteo Roma per Venerdì 2 Novembre - rischio alluvione in mattinata : il Comune valuta le “Scuole Chiuse” : Allerta Meteo Roma – Nei giorni in cui Roma è sulle prime pagine di tutti i giornali del mondo per il ritrovamento delle ossa all’Ambasciata del Vaticano e il possibile epilogo finale sul grande mistero irrisolto di Emauela Orlandi e Mirella Gregori, in città è un 1° Novembre di maltempo con un caldo scirocco e pioggia battente. Nella Capitale ci sono +18°C e piove in modo deciso, anche se le precipitazioni più abbondanti interessano ...

Maltempo - scatta l’Allerta rossa : le previsioni meteo : È di nuovo allerta Maltempo sull’Italia. Pioggia e temporali minacciano il territorio, con il Dipartimento di Protezione civile che ha lanciato per la giornata di oggi un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse. Sulla base dei fenomeni previsti è stata quindi valutata l’allerta rossa sui bacini montani e pedemontani del Veneto e allerta arancione sui restanti settori. Allerta arancione anche sulla Provincia autonoma di ...

Allerta Meteo - Italia nella morsa del maltempo. Il Tirreno sforna dei “mostri” temporaleschi violentissimi : Roma - Lazio - Toscana e Sicilia a rischio alluvioni [MAPPE] : 1/23 ...

Allerta Meteo - nuova goccia fredda sul Mediterraneo innesca un’altra tempesta di Scirocco sull’Italia : torna l’incubo alluvioni - “bombe” di 200mm di pioggia nelle prossime 48 ore [MAPPE e DETTAGLI] : 1/15 ...

Nuova Allerta Meteo in Fvg : isolati Sappada - Forni Avoltri - Rigolato ed Erto e Casso. Oltre 6mila famiglie senza corrente : Alla luce delle numerose criticità idrogeologiche verificatesi sul territorio montano e della perturbazione in arrivo oggi, giovedì 1 novembre, e' stata emessa una Nuova allerta gialla per criticità ...

Meteo - prosegue il maltempo sull’Italia ed è di nuovo Allerta massima : Dopo i danni e le vittime causate nei giorni scorsi, il maltempo è tornato a imperversare su quasi tutta l'Italia portando nuove ondate di temporali e acquazzoni, sopratutto al centro nord. allerta massima per alluvioni in Veneto, allerta arancione in molte altre zone del Paese da nord a sud per rischio idrogeologico.Continua a leggere

Allerta Meteo Estofex - 1 novembre di maltempo in Italia da Nord a Sud : nubifragi e vento - rischio di grandine e tornado : Allerta Meteo – Continua l’incredibile ondata di maltempo sull’Italia e arrivano nuovi avvisi di Estofex (European Storm Forecast Experiment) in merito. Un’Allerta di livello 2 copre il Mediterraneo centrale principalmente per nubifragi e, in misura minore, per grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento e tornado. Livello di Allerta 1 per l’Adriatico principalmente per nubifragi. Entrambe le allerte si intendono formalmente valide ...

Allerta Meteo Estofex : tra grandine grossa - nubifragi e forti colpi di vento : Allerta meteo Estofex - Attesi maltempo e forti temporali. Allerta meteo - Il centro meteorologico europeo Estofex, ha emanato un bollettino di Allerta meteorologica (livello 2 su massimo di tre)...

Nottata di interventi per i vigili del fuoco. Allerta Meteo fino al pomeriggio di oggi : Notte di maltempo in provincia di Savona dove i vigili del fuoco, i volontari della protezione civile, i cantonieri e i normali cittadini continuano a lavorare pressoché incessantemente per ...

Si riunirà nuovamente dalle 23 di questa sera il centro operativo comunale, COC, in vista dell'allerta meteo arancione diramata dalla protezione civile regionale. Il COC include tutte le strutture comunali e municipali deputate a coordinare l'attivita' contro il rischio di allagamenti e per limitare eventuali disagi.

Allerta Meteo Lombardia : criticità gialla - Seveso e Lambro osservati speciali : In previsione del Maltempo nell’area di Milano (codice giallo, secondo l’avviso di criticità emesso dalla Regione Lombardia), il Comune di Milano conferma l’attivazione del COC, il Centro Operativo Comunale, presso la centrale operativa della Protezione civile di via Drago, già Allertato dalle ore 12.00 dello scorso sabato 27 ottobre. Prosegue dunque il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro già disposto sabato e sono ...