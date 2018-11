Allerta Meteo Lazio | nuova criticità arancione | massima attenzione a Roma | si valutano le

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : ancora temporali in arrivo : La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato un Allerta di colore giallo su tutta la regione per criticita’ idrogeologica da oggi e per la giornata di domani. Dopo la nuova perturbazione che nella mattinata di oggi ha colpito la regione, accompagnata da scirocco sostenuto – che sulla costa ha toccato raffiche fino a 70 km orari e sulle Prealpi Giulie in quota ha raggiunto i 90 km orari – e il progressivo ...

Allerta Meteo - il Tirreno si “carica” : ecco i violenti temporali che “esploderanno” nella notte - attenzione al maltempo estremo di Venerdì : Allerta Meteo – Il maltempo continua a colpire l’Italia in modo particolarmente intenso in queste ore, a partire da Roma dove ci sono pesanti disagi dopo una giornata della Festa dei Santi con forti piogge fino a 70mm nella zona meridionale della città. E si è aggravato ulteriormente il bilancio delle vittime già pesantissimo per i fenomeni estremi dei giorni scorsi: oggi ci sono stati altri quattro morti. Due in Valle D’Aosta, ...

Allerta Meteo Toscana - Umbria e Lazio (Roma) : forti temporali stazionari in arrivo - alto rischio nubifragi : Intensa perturbazione alle porte, forti temporali nelle prossime ore al centro Italia. Allerta meteo su Toscana e Lazio. Allerta meteo / Una vasta perturbazione giunta sul Mediterraneo sta...

Meteo : perturbazione vasta 6000 km - sta pescando aria "tropicale" verso l'Italia - Allerta temporali : perturbazione vastissima sul Mediterraneo, fronte esteso tra il circolo polare artico e i tropici, Italia in balia dei temporali a breve. Meteo / La nuova perturbazione che sta colpendo l'Italia, a...

Allerta Meteo Roma - piogge torrenziali in città : è allarme per i nubifragi di domani - il sindaco Raggi al COC dovrà decidere sulle Scuole Chiuse : 1/4 ...

Allerta Meteo Umbria : ancora maltempo fino a domani : Estesa anche al 2 novembre l’Allerta Meteo sull’Umbria. Lo riferisce la Regione dopo l’avviso di condizioni Meteo avverse da parte del Dipartimento della Protezione civile. per l’Umbria è stata decisa a partire da mezzanotte alle 24 del 2 novembre l’Allerta arancione per rischio idraulico ed idrogeologico, gialla per rischio temporali su tutta la regione. Il quadro Meteorologico e delle criticita’ previste ...

Allerta Meteo 'arancione' domani a Palermo : La Protezione civile regionale ha emesso un bollettino di Allerta meteo, che conferma per la giornata di domani un livello di rischio sia idraulico sia idrogeologico arancione per l'area di Palermo.

Allerta Meteo Sicilia : criticità arancione su Palermo : La Protezione Civile regionale ha emesso un bollettino di Allerta meteo, che conferma per la giornata di domani 2 novembre un livello di rischio sia idraulico sia idrogeologico arancione per l’area di Palermo. Lo rende noto il Comune. L'articolo Allerta meteo Sicilia: criticità arancione su Palermo sembra essere il primo su meteo Web.

Allerta Meteo - pesantissimo avviso della Protezione Civile per Venerdì 2 Novembre : allarme Rosso in Veneto - arancione a Roma - Napoli - Palermo e Perugia : Allerta Meteo – La profonda saccatura di origine atlantica, presente sulla penisola iberica, sta convogliando sul nostro Paese intense correnti caldo-umide ed instabili che, nelle prossime ore, determineranno il persistere di condizioni di spiccata instabilità su gran parte del territorio nazionale. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta ...

Allerta Meteo : cosa significa allerta arancione e allerta rossa : La Protezione Civile può diramare diversi livelli di allerta in caso di maltempo a seconda delle criticità previste sul...

Maltempo Lombardia : a Milano terminata l’Allerta Meteo fiumi : “Domani sono previste piogge deboli e molto sparse e le condizioni meteo generali sono in fase di miglioramento, quindi questa sera, se tutto permane così il Centro operativo di protezione civile di Milano concluderà dopo 6 giorni ininterrotti la sua attività” di monitoraggio dei fiumi Seveso e Lambro. Lo ha comunicato l’assessore all’Ambiente di Palazzo Marino, Marco Granelli, parlando della fine dell’allerta meteo ...

Allerta Meteo e Maltempo - scuole chiuse Venerdì 2 Novembre : l’ELENCO dei Comuni aggiornato in tempo reale [LIVE] : A seguito dell’ondata di forte Maltempo che continua a produrre gravi conseguenze in gran parte d’Italia, anche domani, Venerdì 2 Novembre 2018, i sindaci sono chiamati a decidere se tenere le scuole chiuse. Di seguito pubblichiamo l’elenco completo dei Comuni in cui le scuole rimarranno chiuse, aggiornato in tempo reale: Toscana Manciano (Grosseto, anche il 3 Novembre) Ecco le pagine utili per seguire la situazione Meteo in ...

Allerta Meteo Lazio e Roma per Venerdì 2 Novembre - la protezione civile lancia l’allarme arancione : “vite umane a rischio”. Bollettino di Vigilanza molto pesante - ma per le scuole chiuse decidono i Sindaci : Allerta Meteo Roma – La protezione civile della Regione Lazio ha lanciato l’allarme per il forte maltempo in arrivo su tutta la Regione domani, Venerdì 2 Novembre, prevedendo forti temporali e piogge abbondanti su tutto il territorio regionale. Così è stato emanato l’allarme arancione, per Roma e per tutte le altre province del Lazio. L’allarme arancione prevede il rischio per l’incolumità delle vite ...

Campania - l'Allerta Meteo prorogata fino alle 18 di domani : La Protezione civile della Regione Campania, limitatamente ad alcune aree del territorio, ha prorogato l'allerta meteo attualmente in vigore fino alle 8 di domani mattina, spostandone il termine alle ...