Allerta Meteo Estofex | 1 novembre di maltempo in Italia da Nord a Sud | nubifragi e vento

Allerta Meteo Estofex : tra grandine grossa - nubifragi e forti colpi di vento : Allerta meteo Estofex - Attesi maltempo e forti temporali. Allerta meteo - Il centro meteorologico europeo Estofex, ha emanato un bollettino di Allerta meteorologica (livello 2 su massimo di tre)...

Nottata di interventi per i vigili del fuoco. Allerta Meteo fino al pomeriggio di oggi : Notte di maltempo in provincia di Savona dove i vigili del fuoco, i volontari della protezione civile, i cantonieri e i normali cittadini continuano a lavorare pressoché incessantemente per ...

Maltempo - nuova Allerta Meteo a Roma : si riunisce il centro operativo : Si riunirà nuovamente dalle 23 di questa sera il centro operativo comunale, COC, in vista dell’allerta meteo arancione diramata dalla protezione civile regionale. Il COC include tutte le strutture comunali e municipali deputate a coordinare l’attivita’ contro il rischio di allagamenti e per limitare eventuali disagi. L'articolo Maltempo, nuova allerta meteo a Roma: si riunisce il centro operativo sembra essere il primo su meteo ...

Allerta Meteo Lombardia : criticità gialla - Seveso e Lambro osservati speciali : In previsione del Maltempo nell’area di Milano (codice giallo, secondo l’avviso di criticità emesso dalla Regione Lombardia), il Comune di Milano conferma l’attivazione del COC, il Centro Operativo Comunale, presso la centrale operativa della Protezione civile di via Drago, già Allertato dalle ore 12.00 dello scorso sabato 27 ottobre. Prosegue dunque il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro già disposto sabato e sono ...

Allerta Meteo Rossa su parte del Veneto – 1 Novembre 2018 : Il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso per la giornata di domani 1 Novembre 2018 una Allerta Meteo Rossa sui bacini montani e pedemontani del Veneto. Bollettino di Criticità Regione Veneto Rischio Idrogeologico ed Idraulico – Vedi Settori di: Piave pedemontano, Alto Piave, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone Allerta Arancione sui restanti settori. Allerta Meteo Arancione anche sulla ...

Allerta Meteo Trentino : domani ancora piogge : La situazione in Trentino, in ordine alle varie problematiche create dal maltempo, viabilità, approvvigionamento energetico e quant’altro, sta migliorando di ora in ora. Sul piano Meteorologico sono previste piogge anche domani, giovedì 1 novembre, nelle ore di luce – dalle 6 alle 18 circa – con precipitazioni comprese fra i 25 e i 40 mm e venti in quota, occasionalmente anche a quote più basse. E’ quanto si legge sul ...

Allerta Meteo Sicilia - il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto attiva il COC : Il Dipartimento Regionale di Protezione Civile (DRPC) ha diramato un bollettino di avviso (N. 18304) di rischio idrogeologico e idraulico per condizioni Meteorologiche avverse per la nostra area geografica di Allertamento da subito e sino a domani giovedì 01-11- 2018. Il livello di Allerta diramato è “arancione” con corrispondente stato di pre-allarme. Per tale motivo è stato Allertato il Centro Operativo Comunale (COC) presso il Comune di ...

Allerta Meteo Sicilia : avviso di criticità arancione per domani : La Protezione civile della Regione Siciliana ha emesso un bollettino di Allerta Meteo arancione per tutta l’Isola per la giornata di domani. Il livello medio-alto e’ indicato sia per il rischio idrogeologico sia per il rischio idrico. Persistono, si legge nell’avviso Meteo, “precipitazioni sparse, anche a carattere temporalesco, accompagnate da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di ...

Allerta Meteo Basilicata : domani maltempo a Matera : Il dipartimento regionale della protezione civile della Basilicata ha emesso un bollettino di avviso di criticità per rischio idrogeologico per temporali a partire dalla mezzanotte di oggi e fino alle 23,59 di domani 1 novembre 2018. E’ stata proclamata l’Allerta Meteo gialla per tutto il territorio cittadino. Lo ha comunicato l’amministrazione comunale di Matera in una nota. L'articolo Allerta Meteo Basilicata: domani maltempo ...

Allerta Meteo Umbria : domani maltempo e vento : Il primo novembre Allerta gialla per rischio temporali, idrogeologico ed idraulico su tutta l’Umbria e, dalle 12 alle 24, arancione per quello idrogeologico sulle zone meridionali e occidentali. Lo ha reso noto il Servizio Protezione civile della Regione. L’impatto dei fenomeni Meteo sulle diverse aree potrebbe determinare – in base alla nota di Palazzo Donini – delle criticita’ idrogeologiche (frane) e idrauliche ...

Allerta Meteo - Festa dei Santi con forte maltempo in tutt’Italia : pesantissimo avviso della protezione civile per Giovedì 1 Novembre - allarme arancione a Roma - Napoli - Genova e in Sicilia : Allerta Meteo – Un sistema perturbato presente sulla penisola iberica determinerà oggi sul nostro Paese un flusso di correnti umide ed instabili sulle regioni più occidentali, in estensione da domani, primo Novembre, a gran parte del territorio nazionale. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei ...

Allerta Meteo Lazio : domani criticità arancione - ancora vento : ”Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi un avviso di condizioni Meteorologiche avverse, con indicazione che dalla serata di oggi, mercoledì 31 ottobre e per le successive 24-36 ore si prevedono sul Lazio ‘precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere temporalesco. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti ...

Allerta Meteo Protezione Civile : nuova estesa perturbazione in arrivo domani - fenomeni anche intensi : Dopo una breve tregua torna il maltempo sull'Italia: nella giornata di domani assisteremo infatti alla risalita di un vasto fronte perturbato da ovest/sud-ovest, che porterà anche fenomeni intensi...

Allerta Meteo Veneto - nuova perturbazione : è allarme rosso : Una nuova perturbazione, dopo quella catastrofica del 27,28 e 29 ottobre, è in arrivo sul Veneto. Non sarà devastante come la precedente, ma preoccupa, al punto che il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile ha prolungato fino alle ore 14 del 2 novembre l’allarme rosso per criticità idraulica sulla rete secondaria e criticità geologica sui Bacini Alto Piave, Piave-Pedemontano e Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone; e ...