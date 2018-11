All’asta “la lettera su Dio” di Albert Einstein | stima di 1 | 5 milioni di dollari

meteoweb.eu

(Di giovedì 1 novembre 2018) Nuovamente all’asta “lasu Dio” di(1879-1955), considerata uno dei più importanti manoscritti del XX secolo del fisico: il padre della relatività parla della sua concezione di Dio, della religione e del senso dell’esistenza umana. La casa d’aste Christie’s ha precisato che il documento sarà messo in vendita martedì 4 dicembre a New York con unadi 1.000.000-1.500.000. L’ultima vendita dellarisale al 2008, quando fu acquistata da un collezionista privato per 404.000. “La parola Dio per me non è che l’espressione e il prodotto delle debolezze umane e la Bibbia una raccolta di venerabili leggende, abbastanza primitive – scrivevadall’Università di Princeton il 3 gennaio 1954 al filosofo tedesco Eric Gutkind – Nessuna interpretazione, per quanto sottile ...