Alla Festa della Zucca appello della Lega al suo popolo | ' Unità'

Allerta Meteo - Festa dei Santi con forte maltempo in tutt’Italia : pesantissimo avviso della protezione civile per Giovedì 1 Novembre - Allarme arancione a Roma - Napoli - Genova e in Sicilia : Allerta Meteo – Un sistema perturbato presente sulla penisola iberica determinerà oggi sul nostro Paese un flusso di correnti umide ed instabili sulle regioni più occidentali, in estensione da domani, primo Novembre, a gran parte del territorio nazionale. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei ...

USA : spari Alla Festa di Halloween in discoteca - sette feriti : La sparatoria è avvenuta al Sevilla Nightclub, nota discoteca di Riverside, in California. Ad aprire il fuoco probabilmente delle bande criminali contrapposte.Continua a leggere

'Dolcetto o scherzetto' : Napoli invasa dAlla Festa di Halloween : È dolcetto o scherzetto mania a Napoli. Quest'anno la tradizionale festa anglosassone dedicata ai non morti conquista anche il capoluogo partenopeo. In occasione di Halloween decine e decine di ...

Terrore Alla Festa di Halloween : spari in discoteca. Ci sono feriti gravi : Finisce nel sangue la festa per Halloween di una famosa discoteca di Riverside in California. Nella notte, al “Sevilla Nightclub”, era in programma un party che prendeva ispirazione dal film ‘The First Purge – La prima notte del giudizio’. Qualcuno deve aver preso troppo alla lettera la trama della pellicola horror, secondo la quale in un ipotetico futuro negli Stati Uniti sarà lecito per una notte all’anno compiere ...

Donald e Melania Trump - festa grande Alla Casa Bianca per Halloween : guardali mano nella mano tra zucche - bambini - dolcetti e scherzetti : Donald e Melania Trump non possono sottrarsi alla tradizionale festa di Halloween alla Casa Bianca. Tutta agghindata come se fosse in un mondo di mostri, il presidente arriva con la First Lady mano nella mano a consegnare i dolcetti ai bambini travestiti. Tra zucche e musiche suonate dall'orchestra - - VIDEO 1 - VIDEO 2 Melania Trump, ...

"Il Vizio della Speranza" di De Angelis vince Alla Festa di Roma : 'Il Vizio della Speranza' di Edoardo De Angelis vince la Festa del Cinema di Roma. Il film italiano si è aggiudicato il Premio BNL 2018, assegnato dal pubblico. Il premio, in collaborazione con il ...

'Il Vizio della Speranza' di De Angelis vince Alla Festa di Roma : 'Il Vizio della Speranza' di Edoardo De Angelis vince la Festa del Cinema di Roma. Il film italiano si è aggiudicato il Premio BNL 2018, assegnato dal pubblico. Il premio, in collaborazione con il ...

No Tap - 'contro il governo Conte mobilitazione generale'. Manifestazione oggi - ai M5S e Alla storia delle penali da 20 miliardi di euro non ... : Voi siete peggio, propagandate, prendete voti ingannando la gente e poi fate le stesse cose che avrebbe fatto la 'vecchia politica'. Noi abbiamo perso elezioni, ma non abbiamo mai preso in giro gli ...

"Uscire dall'ambiguità sull'euro" - dice Moavero Alla Festa del Foglio : “Attenzione a giocare troppo con i dubbi sulla nostra permanenza nell'euro perché si rischia di fare il gioco degli speculatori. Per questo dico: non abbiamo alcuna intenzione di uscire dall'euro”. Dal palco della Festa del Foglio di Firenze, il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi prova a me

Alla Festa del Foglio Ermini mette in guardia dalla gogna mediatica : La sua elezione a vicepresidente del Csm non è stata presa bene dal vicepremier Luigi Di Maio e dal ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. Critiche, accuse, ipotesi di complotto “della parte maggioritaria di magistrati che ha deciso di fare politica!”, almeno a sentire il Guardasigilli. David Er

La Juventus Alla Festa dell'Adidas Store in corso Vittorio Emanuele : centro blindato : ... il 30 ottobre adidas porta il team bianconero a Milano, la città dei creator, un luogo dove il talento e l'estro prendono vita per sprigionarsi nelle diverse espressioni dello sport. Lo Store, ...

BRINDISI BENE COMUNE ADERISCE Alla MANIFESTAZIONE PER DIRE NO Alla VIOLENZA E PROMUOVERE PACE E FRATELLANZA. : ...finiscono con l'attanagliare troppo spesso e con pericolosa facilità il vivere della nostra comunità fino a sfociare infatti gravi come quelli che ci hanno fatto balzare sulle prime pagine di cronaca ...

Cuneo-Ventimiglia-Nizza : "Manifestazione a Breil per i 39 anni dAlla riapertura" : La linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia-Nizza torna di nuovo al centro di una manifestazione che il Comitato franco-italiano per la sua difesa ha organizzato in occasione dei 39 anni dalla riapertura. ...

Ennio Morricone - il premio Alla carriera che anticipa la festa per i 90 anni : Ennio Morricone è stato protagonista di una serata magica alla Sapienza di Roma. Nell’Aula magna del Rettorato si è tenuto un incontro-concerto con il maestro, organizzato da Videocittà, durante il quale gli è stato conferito anche un premio alla carriera. Decisamente un bel modo per continuare l’avvicinamento ai 90 anni, che compirà il prossimo 10 novembre. Il premio a Ennio Morricone La scelta dell’Aula Magna della Sapienza ...