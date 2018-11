La "quadra" è lontana per Alitalia - verso la proroga del prestito ponte : La sensazione è che Luigi di Maio e Danilo Toninelli siano stati fin troppo ottimisti sul fatto di aver trovato la "quadra" per Alitalia . Sì perché all'indomani delle tre buste pervenute - le offerte di Fs e Easyjet, la manifestazione d'interesse di Delta - appare evidente che i tempi saranno lunghi, più del previsto.Il 15 dicembre va restituito il prestito ponte da 900 milioni e si va verso la proroga . Lo dice il ...

Fs fa rotta verso Alitalia - ma c'è il problema bond : Poiché sono controllate al 100% dal ministero dell'Economia, le FS hanno già scritto all'azionista chiedendo come agire: non risulta che finora sia giunta risposta. Ieri il ministro dei Trasporti ...

Alitalia vola verso la Cina : Di Maio spera nella Cina per risolvere il dossier Alitalia . "Sono stati manifestati tanti interessi da parte degli investitori cinesi verso alcune nostre aziende, ma non siamo venuti a pregare ...

Verso nuova proroga per Alitalia - soluzione "entro l'anno". No a Lufthansa - piace l'opzione Boeing : Primi nodi sciolti per ottobre e soluzione entro l'anno. Questo il cronoprogramma con cui il Governo punta a risolvere il dossier Alitalia. A indicarlo il ministro delle infrastrutture e trasporti Danilo Toninelli che apre alla partecipazione del costruttore statunitense Boeing, fa tramontare il possibile ingresso della tedesca Lufthansa e riconferma la strategicità delle Fs - che ribadiscono la loro disponibilità. Uno scenario in ...