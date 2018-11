Alessandro Caligaris | morto il fumettista | soffocato mentre era a cena con la fidanzata

Alessandro Caligaris morto soffocato da un boccone : lo street artist aveva 37 anni : È morto all’ospedale Molinette di Torino l’uomo ricoverato tre giorni prima perché soffocato si con un boccone di carne. Alessandro Caligaris , 37 anni , street artist e fumettista torinese, era a cena con la fidanzata in una nota trattoria di San Salvario, quando gli è andato di traverso il boccone . Un medico, che era in un locale vicino, gli aveva praticato una prima manovra di emergenza e i titolari aveva no chiamato i soccorsi. Il 15 ottobre ...

