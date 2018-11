Alessandra Mastronardi come L’Allieva | “Anche io indecisa tra tre innamorati”

Alessandra Mastronardi parla de I Cesaroni : il rapporto con Matteo Branciamore : Alessandra Mastronardi e Matteo Branciamore oggi: il rapporto tra Eva e Marco dopo I Cesaroni Alessandra Mastronardi è oggi un’attrice affermata, divisa tra produzioni italiane e americane. Ma non dimentica i suoi esordi, quando poco più che ventenne ha debuttato nei panni di Eva nella fiction Mediaset I Cesaroni. Una serie televisiva che l’attrice napoletana […] L'articolo Alessandra Mastronardi parla de I Cesaroni: il ...

Il rapporto tra Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi ne L’Allieva 2 : “Tra noi é nata subito un’intesa” : Nella fiction sono amanti, nella vita reale invece Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi sono molto amici. Ne L'Allieva 2 tornano a vestire i panni di Alice Allevi e Claudio Conforti, personaggi nati dalla penna di Alessia Gazzola. In occasione del lancio della seconda stagione, la cui prima puntata è andata in onda giovedì 25 ottobre su Rai1, l'attore abruzzese è stato ospite a Vieni Da Me, programma di Caterina Balivo. Lino Guanciale ha ...

Torna L’Allieva di Alessandra Mastronardi : anticipazioni prima puntata giovedì 25 ottobre : Era stato abbondantemente annunciato e adesso il momento è giunto: da giovedì 25 ottobre a partire dalle 21.25, Alessandra Mastronardi Torna sugli schermi della Rai nei panni della specializzanda in Medicina Legale Alice Allevi per la seconda stagione de L’allieva, una fiction in sei puntate diretta da Fabrizio Costa e coprodotta da Rai Fiction ed Endemol Shine Italy. La ricetta trovata per la trasposizione nel linguaggio seriale e ...

Cast e personaggi de L’Allieva 2 con Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi : trame e promo episodi 25 ottobre : Cast e personaggi de L'Allieva 2 debuttano da stasera, 25 ottobre, su Rai1. Dopo il grande successo della prima stagione, in onda due anni fa, torna la fiction tratta dai romanzi best-seller di Alessia Gazzola “Le ossa della principessa” e “Una lunga estate crudele” e diretta da Fabrizio Costa. Sei serate per addentrarci ancora nel mondo di Alice Allevi, sognatrice e maldestra specializzanda di medicina legale. Per la protagonista sarà un ...

L’Allieva 2 : nuovi casi di medicina legale ed un quadrilatero amoroso per Alessandra Mastronardi : L'Allieva 2 - Alessandra Mastronardi Rai 1 continua ad offrire al proprio pubblico i secondi capitoli di alcuni grandi successi delle passate stagioni, e stavolta tocca a L’Allieva, fiction di Endemol Shine Italy che nel 2016 ottenne un discreto successo. Questa sera il pubblico ritroverà la protagonista Alice Allevi (Alessandra Mastronardi), specializzanda in medicina legale, ed il suo mentore, il dottor Claudio Conforti (Lino ...

Video intervista Alessandra Mastronardi - L’Allieva 2 e il nuovo triangolo : “Tra Alice e CC? Non vi dico come finisce” : Alessandra Mastronardi torna a ricoprire il ruolo della protagonista ne L'Allieva 2. In questa seconda stagione, Alice Allevi si trova nuovamente divisa tra due uomini, l'eterno Claudio Conforti e il nuovo PM Einardi, ma la ritroveremo più sicura di sé e di quello che vuole. Al complicato triangolo si aggiungerà anche Arthur, primo amore di Alice, tornato da Parigi con l'intenzione di riallacciare i rapporti. Per l'attrice è un periodo d'oro. ...

Alessandra Mastronardi : Porto in tv donne forti e determinate : Non solo nel mondo dello spettacolo. Assolutamente no, quella delle molestie e violenze sulle donne è una piaga che purtroppo non risparmia alcun ambiente. Credo però sia necessaria una precisazione, ...

Torna L’Allieva di Alessandra Mastronardi : anticipazioni prima puntata giovedì 25 ottobre : Era stato abbondantemente annunciato e adesso il momento è giunto: da giovedì 25 ottobre a partire dalle 21.25, Alessandra Mastronardi Torna sugli schermi della Rai nei panni della specializzanda in Medicina Legale Alice Allevi per la seconda stagione de L’allieva, una fiction in sei puntate diretta da Fabrizio Costa e coprodotta da Rai Fiction ed Endemol Shine Italy. La ricetta trovata per la trasposizione nel linguaggio seriale e ...

L'allieva 2 - Alessandra Mastronardi a Blogo : "Alice non è cambiata - ma ora sa che vuole Claudio Conforti" (VIDEO) : A margine della conferenza stampa di presentazione della seconda stagione di L'allieva, in onda su Rai1 a partire da giovedì 25 ottobre, Blogo ha rivolto alcune domande all'attrice protagonista della serie prodotta da Endemol Shine Italy e tratta dai romanzi best-seller di Alessia Gazzola. Alessandra Mastronardi ha raccontato ai nostri microfoni se e quanto è diversa la sua Alice Allevi nei nuovi episodi: la specializzanda in medicina legale ...

Chi è Alessandra Mastronardi : fidanzato - altezza - fiction : Alessandra Mastronardi è una delle attrici italiane più amate nel nostro Paese e all’estero. Classe 1986, è nata a Napoli, ma quando aveva solamente cinque anni si è trasferita a Roma. Nella Capitale ha terminato gli studi e si è iscritta alla facoltà di Lettere e Filosofia specializzandosi in Spettacolo. A soli 12 anni ha debuttato nella fiction Amico mio 2, del regista Giorgio Capitani, poco dopo ha partecipato a diverse altre serie tv, ...

“L’Allieva” : ritorna la fiction di Rai1 con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale : Dopo il grande successo della prima stagione, torna “L’Allieva”, la fiction di Rai1, coprodotta da Rai fiction ed Endemol Shine Italy con Alessandra Mastronardi, nei panni della specializzanda in medicina legale Alice Allevi, e Lino Guanciale, nel ruolo del dott. Claudio Conforti, suo affascinante e severissimo mentore. La serie, sei nuove prime serate per la regia di Fabrizio Costa, è tratta dai romanzi best-seller di Alessia Gazzola “Le ossa ...

Alessandra Mastronardi pazza del nuovo fidanzato : parole dolci per Ross McCall : Alessandra Mastronardi è fidanzata con Ross McCall: cosa ha detto l’attrice sul nuovo amore Alessandra Mastronardi e Ross McCall non si nascondono più. A quasi un anno dal primo incontro i due attori hanno pubblicamente ufficializzato il loro legame. L’italiana lo ha fatto in diverse interviste mentre Ross su Instagram, dove ha pubblicato uno scatto […] L'articolo Alessandra Mastronardi pazza del nuovo fidanzato: parole dolci ...

I Medici 2 - stasera in Tv su Rai 1 : nel cast Alessandra Mastronardi e Daniel Sharman : La prima puntata de I Medici 2 va in onda oggi 23 ottobre su Rai 1 alle 21:30. I due episodi che la compongono sono gia' stati trasmessa in anteprima su RayPlay martedì 16 ottobre. Un ottimo successo quello ottenuto dalla prima stagione di questa fiction Rai che racconta le vicende della celebre casata fiorentina, un successo che probabilmente verra' bissato con la nuova stagione [VIDEO], gia' venduta in molti paesi stranieri tra cui Regno Unito ...

Falconeri sceglie Alessandra Mastronardi come web ambassador [GALLERY] : Alessandra Mastronardi web ambassador di Falconeri Prosegue la vicinanza di Falconeri al mondo del cinema che conferma Alessandra Mastronardi come web ambassador per la stagione Autunno-Inverno 2018-19. L’attrice incarna al meglio con il suo stile chic e sofisticato il target di riferimento del marchio. #FalconeriPALETTE Winter Edition Attraverso l’espressività e la gestualità dell’attrice, i colori dei capi in cashmere della ...