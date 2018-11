Al via il rollout di MIUI 10 Global Stabile per POCOPHONE F1

Al via oggi il rollout di Wear OS by Google 2.1 - con numerose novità : A un mese dall'annuncio della nuova versione inizia il roll out di Wear OS 2.1, la nuova versione del sistema operativo per dispositivi indossabili di Big G. L'articolo Al via oggi il rollout di Wear OS by Google 2.1, con numerose novità proviene da TuttoAndroid.