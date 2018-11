Aggressione choc sulla Roma-Lido

Milano - prostituta stuprata da un ragazzino/ Violenza e Aggressione choc in Viale Monte Ceneri : Un minorenne marocchino ha picchiato e poi struprato una prostituta in zona Viale Monte Ceneri a Milano verso le 3 di notte. L'aggressore è stato fermato dalla polizia(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 11:37:00 GMT)

Napoli - Aggressione in ospedale : picchiati medici - pazienti e vigilanti/ Ultime notizie - choc a Boscotrecase : Napoli , aggressione in ospedale : picchiati medici , pazienti e vigilanti . Ultime notizie , choc a Boscotrecase : ecco la denuncia di una quarantenne di Torre del Greco(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 12:15:00 GMT)

Mamma 30enne presa a pugni in faccia davanti al figlio/ Video Aggressione choc : “Un attacco spaventoso” : Mamma 30enne presa a pugni in faccia davanti al figlio di 13 anni: Video aggressione choc . “Un attacco spaventoso” , racconta la nonna della donna. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 20:59:00 GMT)

“Lo hanno accoltellato”. Politica sotto choc. È successo in un incontro con gli elettori. Il video dell’Aggressione (attenzione - immagini molto forti) : Il candidato alle elezioni presidenziali in Brasile, Jair Bolsonaro, è stato ferito con una coltellata mentre partecipava a un comizio elettorale a Juiz de Fora, nel sud del Paese, nello Stato sudorientale di Minas Gerais. Il candidato della destra è in testa ai sondaggi in vista del voto del 7 ottobre, dopo che la candidatura dell’ex presidente Lula Inacio da Silva, in carcere per corruzione, è stata sospesa dai giudici brasiliani. ...