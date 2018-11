Acqua&Sapone-Napoli | Supercoppa Italiana 2018 | orario d’inizio e come vederla in tv

oasport

: Le impressionanti immagini di piazza San Marco a #Venezia sommersa dall'acqua alta ?? - SkyTG24 : Le impressionanti immagini di piazza San Marco a #Venezia sommersa dall'acqua alta ?? - carlaruocco1 : IL MOSE: LA DIGA DEGLI SPRECHI In questi giorni l’acqua alta è tornata ad allagare Venezia, il problema doveva ess… - pietroraffa : Bonafede:'Il problema dei dissidenti non esiste'. Gruber:'E quindi come chiama quelli che hanno fatto le intervist… -

(Di giovedì 1 novembre 2018) L’attesadi calcio a 5 tra Acqua&Sapone Unigross e Lollo Caffènon andrà in scena il 1° novembreinizialmente previsto. Il doppio impegno amichevole della Nazionaledi futsal di Roberto Menichelli a Minsk contro la Bielorussia ha portato ad un cambiamento del programma iniziale. Infatti il match si disputerà il 30 novembre alle ore 20.30 preso il Pala Santa Filomena di Chieti per consentire alle due compagini di schierare gli uomini migliori per un match così importante. Le due formazioni, dunque, si affronteranno prima nel match valido per il sesto turno del campionato ae questo consentirà ai due tecnici di avere ulteriori informazioni a riguardo. Di sicuro la squadra allenata da Tino Perez, in vetta al massimo torneo nazionale, godrà del vantaggio di disputare l’incontro ditra le mura amiche, rendendo ...