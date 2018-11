800 km per André Silva | Mi ha dato la sua maglia

Il ministro Toninelli : "Stanziati 800 milioni per Genova" : "Dopo tanto lavoro finalmente lo possiamo dire: per Genova abbiamo stanziato tutte le risorse necessarie. Ci sono quasi 300 milioni nel decreto emergenze e altri 500 milioni circa nella legge di ...

Scattano selfie sul ciglio del burrone - dietro di loro una coppia che poco dopo precipiterà per 800 metri : Drea Rose Laguillo e il fidanzato Sean Matteson, di Oakland, hanno raggiunto nel pomeriggio Taft Point, uno dei luoghi più suggestivi degli Stati Uniti, situato nel parco nazionale dello Yosemite. Senza volerlo hanno fotografato una giovane coppia che di lì a poco è morta in maniera orribile, precipitando per la scarpata profonda.--Erano andati a fare un’escursione sul Taft Point, nel parco nazionale dello Yosemite. Drea Rose Laguillo e Sean ...

Rissa in discoteca per Vidal : multa da 800mila euro : Prosegue il periodo negativo per Arturo Vidal , il centrocampista cileno dovrà pagare una multa di 800 mila euro per una Rissa risalente al periodo in cui militava nel Bayern Monaco. Non è proprio un ...

Dieta da 800 calorie per dimagrire : ecco cosa mangiare : La Dieta da 800 calorie al giorno prevede il consumo di una variante di alimenti che fanno bene all'organismo. ecco cosa si mangia nello schema tipo.

Barcellona - guai per Vidal : il cileno condannato a pagare 800.000 euro per aver presto parte ad una rissa : Il giocatore del Barcellona dovrà pagare un’ingente somma di denaro per aver partecipato ad una rissa nel settembre del 2017 Arturo Vidal dovrà mettere mano al portafogli, sborsando la bellezza di 800 mila euro. E’ questa infatti la cifra che il cileno sarà costretto a pagare per aver preso parte ad una rissa lo scorso 17 settembre 2017, durante una serata trascorsa presso la discoteca Munich Crowns Club. Un giudice di Monaco ...

Dieselgate - Multa da 800 milioni di euro per l'Audi : Il Dieselgate continua a produrre effetti economici negativi per la Volkswagen e gli altri marchi associati. La procura di Monaco di Baviera ha comminato una Multa di 800 milioni di euro all'Audi per il coinvolgimento nello scandalo costato finora più di 25 miliardi di euro all'intero gruppo di Wolfsburg.Violate le normative. In particolare la Casa di Ingolstadt è stata Multata per aver violato le normative sulle emissioni dei motori diesel a 6 ...

Il WWF lancia l’sos oceani : “Risorse al limite - 800 milioni di persone a rischio per sfruttamento insostenibile” : In occasione del World Food Day – la Giornata Mondiale dell’Alimentazione – il WWF punta i riflettori sugli oceani, ambienti tra i più sfruttati del pianeta: il 33% degli stock ittici mondiali monitorati è sfruttato in eccesso e più del 60% è sfruttato al massimo delle loro capacità. 3 miliardi di persone nel mondo consumano pesce, così ché il drammatico impatto della pesca insostenibile mette a rischio non solo gli stock ittici, ma ...

Promiscuità sessuale e scarsa igiene : ecco perché nell'800 i tumori uterini erano così diffusi : Fino all'inizio del ventesimo secolo, si moriva perlopiù nei primi anni di vita e la prima causa di decesso erano le malattie infettive. Ma dei tumori, che in molti considerano un problema sbocciato ...

LIVE Olimpiadi Giovanli 2018 in DIRETTA : 11 ottobre. Ceccon fuori in batteria nei 100 sl - attesa per De Tullio e Calloni negli 800 sl! Alessia Nobilio sogna l’oro nel golf : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018, quinta giornata delle gare in programma a Buenos Aires (Argentina). Un day-5 in cui l’Italia va a caccia di altre medaglie Grande attesa anche nel nuoto con Thomas Ceccon reduce da una fantastica doppietta (oro e argento) nella giornata di ieri. attesa anche per Federico Burdisso, che può dire la sua come il compagno nei 50 farfalla. attesa anche per l’ultimo ...

Cnr : "Il 2018 è l'anno più caldo per l'Italia dal 1800. Temperature 1 - 53 gradi sopra la media" : Il 2018, secondo i dati aggiornati al 30 settembre, è stato l'anno più caldo dell'Italia dal 1800, da quando, cioè, sono iniziate le rilevazioni. I dati, diffusi dall'Isac-Cnr, evidenziano che la temperatura nei primi nove mesi dell'anno è stata superiore di 1,53 gradi rispetto alla media."Tra questi primi nove mesi - precisa Michele Brunetti climatologo Isac-Cnr, autore dell'analisi - sono da segnalare in particolare ...

Nuoto - Coppa del Mondo Eindhoven 2018 : Sarah Sjoestroem in grande spolvero - Jianjiahe Wang super negli 800 sl donne : Ultimi fuochi d’artificio nella vasca di Eindhoven (Olanda), sede della terza tappa della Coppa del Mondo 2018 di Nuoto. Nella piscina da 25 metri olandese grandi riscontri che vale la pena raccontare, funzionali a quel che sarà tra poco più di un mese in Cina per la rassegna iridata 2018 (vasca corta). Una Sarah Sjoestroem in grande spolvero quella che si è vista nelle acque orange. La svedese ha timbrato il cartellino nei 100 farfalla e ...

Indonesia - oltre 800 morti per lo tsunami ma il bilancio è provvisorio : "Centinaia sotto le macerie" : Recuperati già 832 cadaveri, ma i numeri della tragedia sono destinati a salire. Preoccupazione per la sorte dei partecipanti a un festival sulla spiaggia: sarebbero centinaia i dispersi. La fornitura di corrente elettrica e acqua è interrotta dal momento del disastro, il che ostacola il compito dei medici