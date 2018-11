4 Novembre | il video celebrativo di Giorgia Meloni tra Grande guerra e sovranismo | “Oggi

PlayStation Plus : ecco i videogiochi gratuiti di Novembre 2018 : Arriva puntuale per l'ultimo mercoledì del mese l'annuncio di Sony dei titoli gratuiti del PlayStation Plus che tutti gli abbonati al servizio potranno giocare nel mese di novembre 2018.Questo mese sarà caratterizzato da un carico d'azione che difficilmente trova paragone tra le altre line up del Plus dei mesi precedenti. Su PS4 i giocatori troveranno a partire da domani titoli del calibro di Yakuza Kiwami e Bulletstorm: Full Clip Edition, due ...

VIDEO Mario Tennis Aces : il trailer di Paratroopa - prossimo personaggio in uscita a Novembre! : Novembre sta arrivando e Paratroopa è il personaggio che tutti i giocatori di Mario Tennis Aces attendono. Se siete appassionati di Boo ma nello stesso tempo avete una preferenza per Peach, si potrà riscontrare in Paratroopa il punto d’incontro perfetto per soddisfare le esigenze del genere. Come di consueto, infatti, giocando anche una semplice partita ad un qualunque torneo del mese sarà possibile sbloccare una nuova aggiunta nel proprio ...

Amazon Prime Video - tutte le serie in arrivo a Novembre : Homecoming - miniserie dal 2 novembre su Amazon Prime VideoPatriot - seconda stagione dal 9 novembre su Amazon Prime VideoBeat - prima stagione dal 9 novembre su Amazon Prime VideoThe Gymkhana Files - prima stagione dal 16 novembre su Amazon Prime VideoRocco Schiavone - seconda stagione dal 22 novembre su Amazon Prime VideoI Medici - seconda stagione dal 28 novembre su Amazon Prime VideoLa stella più brillante, nell’offerta di novembre di ...

Cosa vedere su Amazon Prime Video a Novembre : Il cult annunciato si intitola Homecoming Porta la firma di Sam Esmail, padre di “Mr Robot”, e ha il volto di Julia Roberts il thriller psicologico, in linea dal 2 novembre in lingua originale, che prende il titolo da un Homecoming Transitional Support Center in cui la protagonista, un’assistente sociale, accoglie i soldati di rientro dalle zone di guerra. Almeno così all’inizio. Perché la storia in realtà è a ritroso e ...

Il video di Bella e Rovinata - il nuovo singolo di Irama da Giovani prima del tour in partenza a Novembre : “Bella e Rovinata” è l’ultimo singolo di Irama uscito il 19 ottobre, lo stesso giorno in cui è stato pubblicato l’album “Giovani”. È l’apripista del disco, la prima su dieci tracce che arrivano dopo i grandi successi di quest’ultimo anno post vittoria ad Amici di Maria De Filippi. L’album “Giovani” si è subito posizionato primo nella classifica FIMI per quanto riguarda le vendite della settimana, e sono tantissimi i fan che accorrono ...

Amazon Prime Video : serie tv e film di Novembre 2018 : Amazon Prime Video novembre 2018 – serie Tv, film e ritorni: questa l’offerta del catalogo prevista per il prossimo mese autunnale. In prima fila Homecoming, lo show con protagonista Julia Roberts, fino a Medici: The Magnificent, la seconda stagione della serie sulla nobile famiglia fiorentina. Ed ancora Beat, Patriot e molti altri ancora. Vediamo nel dettaglio la proposta di Amazon Prime Video 2018 e le date di uscita. Amazon Prime ...

Anonymous minaccia Italia - “attacchi fino al 5 Novembre” / Video - “settimana nera della sicurezza informatica” : Anonymous minaccia Italia: "Attacchi fino al 5 novembre. Settimana nera della sicurezza informatica". Le ultime notizie sull'annuncio dei banditi digitali: nel mirino siti istituzionali(Pubblicato il Mon, 29 Oct 2018 09:05:00 GMT)

Sul numero di Novembre - Canapa - non così leggera - VIDEO : Li avrete notati ormai in moltissime città italiane: sono i negozi che propongono prodotti a base della cosiddetta cannabis light, ovvero la cannabis contenente una percentuale ridotta di Thc, la sostanza psicoattiva che determina lo "sballo" in chi assume prodotti ad alta concentrazione. Ma siamo sicuri che la cannabis light (con valori di Thc legali, compresi tra lo 0,2 e lo 0,6%) sia ininfluente per la sicurezza di chi si mette al ...

#nuovoQuattroruote - Il numero di Novembre è in vendita - VIDEO : ll numero di novembre di Quattroruote vi aspetta da domani in edicola ed è già disponibile in edizione digitale con tante novità, anteprime, inchieste, prove su strada e impressioni di guida. Questo mese si può richiedere (con 2 euro in più) anche il dossier Suv&Crossover, dedicato alla auto più desiderate dal mercato, oppure (1,50 euro in più) l'ultimo fascicolo di TopGear. Primo piano e attualità. La ...

Truman è il nuovo album di Shade in uscita a Novembre : l’annuncio con un freestyle (video) : Si intitola Truman il nuovo album di Shade atteso per il 16 novembre con Warner Music. Il titolo deriva da un gioco di parole ed è composto da due parole inglesi: True (vero) e Man (uomo), è però volutamente ripreso dal celebre film con Jim Carrey “THE Truman SHOW". Con il nuovo disco di inediti, Shade vuole discostarsi da una realtà fatta di lusso, sfarzo, ostentazione, in cui amicizie e sorrisi durano il tempo di una Instagram stories ...

4 Novembre - dopo le polemiche sulla locandina - ecco gli spot della Difesa inviati alla Presidenza del Consiglio - I VIDEO : dopo le polemiche dei giorni scorsi sulla locandina del ministero della Difesa in vista del 4 novembre, attaccata anche dall'ex generale Marco Bertolini , "immagini da Festa della Mamma, che disonora ...

Lil Peep : fuori ora il nuovo video - il 9 Novembre uscirà l'album (info e tracklist) : Il 9 novembre 2018 uscira' il nuovo disco di Lil Peep: il titolo dell'album postumo del rapper scomparso il 15 novembre 2017 sara' 'Come Over When You're Sober Part Two'. Come facilmente intuibile si trattera' del to dell'album 'Come Over When You're Sober Part One' pubblicato nel 2017. La notizia arriva direttamente dalla madre dell'artista, Liza Womack, che l'ha diffusa tramite un post sulla pagina Instagram del figlio – che non ha mai smesso ...

National Videogame Museum : a Novembre apre il primo museo permanente di videogiochi del Regno Unito : Recentemente i videogiochi hanno ricevuto molta attenzione nei musei del Regno Unito. Solo il mese scorso, il V & A ha spalancato le porte alla sua nuova mostra Videogames: Design / Play / Disrupt che esplora le dimensioni sociali, politiche e artistiche dei videogiochi e delle loro community. La fiera V & A durerà solo fino alla fine di febbraio, ma non preoccupatevi: gli inglesi, ma anche tutti gli interessati, saranno presto in grado ...