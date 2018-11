2 novembre | il giorno dei morti

1 novembre - perché oggi è il giorno dei Santi ed è festa? : Guatemala - la festa dei SantiGuatemala - la festa dei SantiGuatemala - la festa dei SantiGuatemala - la festa dei SantiGuatemala - la festa dei SantiGuatemala - la festa dei SantiGuatemala - la festa dei SantiGuatemala - la festa dei SantiGuatemala - la festa dei SantiGuatemala - la festa dei SantiGuatemala - la festa dei SantiGuatemala - la festa dei SantiTanto Halloween è festa pagana, quanto quelle che seguono di Santi e Defunti sono ...

Buongiorno e Buon novembre 2018 : ecco le IMMAGINI più belle da condividere oggi su Facebook e WhatsApp [GALLERY] : 1/58 ...

Beautiful - anticipazioni puntate dal 5 al 10 novembre : il grande giorno è arrivato! : A breve i fan italiani di Beautiful potranno assistere alle nozze numero 11 di Brooke e Ridge! La coppia ha accelerato i tempi della cerimonia per dare esempio a Liam e Steffy di come i problemi, anche i più gravi, possano essere superati. Fra preparativi, sorprese, rinunce e delusioni, ecco le anticipazioni delle puntate in onda da lunedì 5 a sabato 10 novembre. anticipazioni Beautiful: Liam rifiuta l’invito al matrimonio Mentre tutti ...

Oroscopo Paolo Fox 28 ottobre-2 novembre - classifica settimanale/ Mezzogiorno in Famiglia - Toro deve ripartire : Paolo Fox, Oroscopo e classifica settimanale dal 28 ottobre al 2 novembre 2018 da Mezzogiorno in Famiglia: previsioni segno per segno, ecco cosa dicono le stelle.(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 19:32:00 GMT)

A novembre le pensioni pagate il giorno 2 - mentre a dicembre per molti addirittura il 3 : C’è un appuntamento che sta a cuore a tutti i pensionati e che si ripete ogni mese, cioè il giorno in cui viene accreditato il proprio rateo di pensione mensile. Dopo l’ultima legge di Bilancio [VIDEO], quella del governo Gentiloni in vigore dal 1° gennaio 2018, un emendamento approvato e reso strutturale ha confermato per il 2018 e per gli anni a venire, che il primo giorno bancabile di ogni mese è quello destinato al pagamento delle pensioni. ...