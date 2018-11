13 cibi che Meghan Markle non può mangiare durante la gravidanza

Il 20 per cento dei cibi stranieri sulle nostre tavole è "fuorilegge" : che cosa significa : Troppi alimenti non rispettano le stesse garanzie vigenti a livello nazionale in materia di lavoro, ambiente e salute...

Missile 9M729 - l'arma nucleare "invincibile" di Putin che inquieta Trump : Il presidente Donald Trump ha deciso di portare gli Usa fuori dall'accordo sul nucleare siglato nel 1987 da Ronald Reagan e...

Coldiretti : fuorilegge 20% cibi stranieri che arrivano in Italia : Cernobbio, CO,, 20 ott., askanews, - Dal riso asiatico alle nocciole turche, dalla zucchero della Columbia alla carne del Brasile, dall'ortofrutta sudamericana a quella africana fino ai fiori dell'...

Coldiretti : “Il 20% dei cibi stranieri che arrivano in Italia sono fuorilegge” : Coldiretti punta il dito contro i prodotti alimentari che arrivano dall’estero e non rispettano le regole: “Il 20% dei cibi stranieri che arrivano in Italia sono fuorilegge perché non rispettano le stesse garanzie vigenti a livello nazionale in materia di lavoro, ambiente e salute e dunque per sfruttamento dei lavoratori, pericoli per la salute e utilizzo di sostanze chimiche dannose all’ambiente“, denuncia ...

Truffe alimentari : è allarme cibi fasulli e avariati sulle tavole degli italiani - effetti negativi anche sulla salute : Fanno registrare un balzo del 58% nel 2018 le notizie di reato nel settore agroalimentare che si estendono ai principali comparti, dal biologico al vino, dall’olio all’ortofrutta, dalle conserve ai cereali. E’ quanto afferma la Coldiretti sulla base dei risultati operativi dei circa 25mila controlli effettuati dal Ispettorato Centrale Repressione Frodi (ICQRF) nei primi otto mesi dell’anno, resi noti al Forum Internazionale dell’Agricoltura e ...

Intestino pigro - i super cibi che aiutano a sbloccarlo : Gonfiore, crampi addominali e alito cattivo sono solo alcuni dei sintomi (molto fastidiosi) dell’Intestino pigro. Si tratta di un problema che colpisce moltissime persone, ma che si può risolvere a partire dalla tavola, consumando i cibi giusti, che riducono l’infiammazione dell’Intestino e favoriscono la peristalsi. Per prima cosa è fondamentale bere molta acqua, per favorire il transito intestinale, eliminando stitichezza e ...

Manovra : per banche stretta deducibilità : ANSA, - ROMA, 16 OTT - Il governo differisce, al 31 dicembre 2016, per le banche la deducibilità del 10% dell'ammontare di svalutazioni e perdite su crediti e 'spalma', in 10 anni, quella sui crediti ...

Il boom dei cibi “senza”. Niente glutine - lattosio - conservanti - zuccheri… : Sempre più italiani dirigono le proprie scelte alimentari verso i cosiddetti prodotti senza, ossia quelli che non contengono elementi dannosi per la salute nel caso di patologie specifiche o allergie. Senza glutine, lattosio, noccioline, olio di palma ma anche senza zuccheri, conservanti, coloranti… e chi più ne ha più ne metta, o meglio, ne tolga. Il tutto non per una vera e propria esigenza salutare andassi ad aggiungere a chi invece ...

I 25 cibi più disgustosi che puoi mangiare in giro per il mondo : Spiedini di tarantolaSmalahoveShirouo No OdoriguZuppa di testicoli di toroRoyal Baby GagaAkutaqSannakjiFunazushiEscamolesBruchi MopaneBlack PuddingTepaZuppa di nidi di uccelliMuktukBeondegiShiokaraUovo centenarioOcchi di tonnoCasu MarzuHuitlacocheSpiedini di scorpioniSurströmmingDurianHákarlCuy Paese che vai, tradizioni gastronomiche che trovi, si è soliti dire. Ma è anche vero che certi piatti che è possibile trovare in giro per il mondo, ...

Christian Bale irriconoscibile Dick Cheney nel film Vice : Che Christian Bale sia un ottimo attore e un grande trasformista, è cosa nota, basti ricordarlo in American Hustle – L’apparenza inganna o, ancora prima, nel personaggio scheletrico de ne L’uomo senza sonno (2004) dimenticato riprendendo subito peso e tanto muscolo nel giro di poco per interpretare Batman nel primo film della trilogia firmata Nolan. L’ultima incredibile metamorfosi è quella – aiutata dal trucco e ...

Perché i cibi dietetici ti fanno ingrassare : "Senza zucchero", "senza grassi saturi", " low fat , " light ": girando tra le corsie del supermercato, non facciamo altro che vedere alimenti confezionati privi di zuccheri e grassi, che dovrebbero ...