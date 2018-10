Zucchero | in Italia ne mangiamo troppo | partita la campagna per una tassa sulle bevande

CoProb : ok proposta sgravi fiscali utilizzatori Zucchero italiano : Roma, 23 ott., askanews, - CoProb, Cooperativa Produttori Bieticoli, presente sul mercato con la marca Italia Zuccheri, ha accolto positivamente l'innovativa proposta lanciata al Forum di Cernobbio da ...

Salute - arriva anche in Italia la tassa sullo Zucchero? Gli esperti : “Gioverà alla salute dei cittadini e porterà nelle casse dello Stato 470 milioni di euro” : Nei giorni scorsi “Il Fatto Alimentare” ha avviato una raccolta firme tra medici, nutrizionisti, dietisti e operatori del settore per chiedere al Ministro della salute Giulia Grillo di introdurre la Sugar Tax, ovvero una tassa del 20% sulle bevande zuccherate, alla quale il Movimento 5 Stelle si era già detto interessato da mesi. Il provvedimento, sostenuto dall’Organizzazione mondiale della Sanità, ha come obiettivo quello di ...

Zucchero - in Italia chiudono i produttori ma 4 pacchi su 5 arrivano dall’estero “Colpa del surplus di Francia e Germania” : Sedici zuccherifici chiusi su 19 negli ultimi anni, un consumo di oltre 1,7 milioni di tonnellate a fronte di una produzione di 300mila tonnellate e oltre 4 pacchi su 5 che arrivano dall’estero. Sono questi i numeri della crisi dello Zucchero che da anni sta piegando l’intero settore. Una situazione che ha spinto l’Italia a chiedere, nel corso dell’ultimo Consiglio europeo dei Ministri dell’Agricoltura e della Pesca, l’attivazione di misure ...

Coldiretti : in Italia oltre 4 pacchi di Zucchero su 5 arrivano dall’estero : oltre 4 pacchi di zucchero su 5 arrivano dall’estero mentre la produzione Made in Italy rischia di essere azzerata dalla concorrenza sottocosto di multinazionali francesi e tedesche che hanno colonizzato le industrie del Belpaese. E’ quanto emerge da una analisi di Coldiretti sulla situazione del mercato dello zucchero dopo la contrarietà espressa dalla Commissione alle misure di emergenza per salvare lo zucchero made in Italy chieste dal ...

Italia : settore Zucchero in crisi - governo chiede aiuto alla Commissione Ue : Accanto alle necessarie misure di politica comunitaria urge ancor più la creazione di contratti di filiera con i grandi utilizzatori dello zucchero basati su una maggiore equità e sostenibilità ...

Tempi amari per la Zucchero italiano : rischia di scomparire. Chiesto lo stato di crisi : Tempi amari per lo zucchero italiano. Interventi urgenti oppure è a rischio la sopravvivenza della produzione di zucchero. Lo sostiene Coldiretti che accoglie, ovviamente positivamente, la richiesta ...

“Lo Zucchero italiano rischia di scomparire” Chiesto lo stato di crisi : Domani il governo italiano presenterà al consiglio dei ministri dell’agricoltura dell’Europa la richiesta di attivare misure eccezionali, cioè lo stato di crisi per il deterioramento delle condizioni di mercato nel settore dello zucchero. Nel dossier si mette in evidenza la tendenza degli ultimi 12 mesi. Secondo i dati ufficiali della direzione gen...

Zucchero - Coldiretti : “Senza interventi addio produzione in Italia” : Senza interventi urgenti è a rischio la sopravvivenza della produzione di Zucchero italiano. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare positivamente la richiesta dello stato di crisi nel settore dello Zucchero che l’Italia si appresta a chiedere alla Commissione europea durante il Consiglio agricoltura, in programma lunedì prossimo in Lussemburgo. A fronte di un consumo di oltre 1,7milioni di tonnellate, in Italia – spiega la ...

Nel 2019 il primo Zucchero biologico 100% italiano : Roma, 10 set., askanews, - COPROB - Cooperativa Produttori Bieticoli, unico produttore italiano di zucchero presente sul mercato con la marca Italia Zuccheri, e FederBio Servizi, primaria società che ...