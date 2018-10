WTA Zhuhai – Keys piega Kasatkina e vola in testa al Gruppo A

WTA Zhuhai – Kontaveit riscatta il ko all’esordio : Goerges sconfitta al terzo set : Anett Kontaveit riscatta il ko all’esordio del WTA di Zhuhai : la tennista estone batte in 3 set la tedesca Goerges Anett Kontaveit riscatta il ko all’esordio nel WTA di Zhuhai e firma la prima vittoria nel gruppo D. Il particolare torneo cinese, che parte dalle fasi a gironi e poi prevede le fasi ad eliminazione diretta, vede però la tennista estone già fuori dai giochi. La sconfitta all’esordio contro Mertens per 2 set a 0, e la vittoria ...

Tennis - WTA Elite Trophy Zhuhai 2018 : i risultati di martedì 30 ottobre. Vincono Sabalenka - Mertens e Kasatkina : Si è aperta quest’oggi a Zhuhai , Cina, la quarta edizione del WTA Elite Trophy , successore diretto del WTA Tournament of Champions, ma che ne mantiene intatta una sostanziale aura di Masters di seconda fascia, dal montepremi comunque elevato (vicino ai due milioni e mezzo). Il match inaugurale è stato quello del gruppo Orchid, in cui Aryna Sabalenka ha battuto con un doppio 6-4 Ashleigh Barty: alla bielorussa, nel primo set, è bastato un ...

WTA Zhuhai – Sabalenka supera Barty e ottiene il primo punto nel Gruppo C : Aryna Sabalenka vince il primo match del Gruppo C: la tennista bielorussa supera Ashleigh Barty e guadagna il primo punto nel girone Il WTA di Zhuhai si apre con il match del Gruppo C fra Aryna Sabalenka e Ashleigh Barty. Sul cemento del particolare torneo cinese, che prevede una prima fase a gironi e successivamente la fase eliminatoria, la prima vittoria va ad Aryna Sabalenka che supera l’avversaria in due set (6-4 / 6-4) e guadagna la ...