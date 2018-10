WhatsApp | non solo gli hacker Ora anche Telegram se ne fa beffe

Perché gli sticker WhatsApp non disponibili per tutti? Consigli per adesivi su iPhone e Android : Perché gli sticker WhatsApp o italianizzando, gli adesivi della stessa applicazione di messaggistica non sono ancora disponibili sul mio iPhone o sul mio smartphone Android? Non è affatto difficile imbattersi nella domanda sui social o in gruppi dedicati al servizio. Sono in molti infatti ad essere ancora a secco della funzionalità, senza un'apparente motivo. Come comportarsi dunque? La prima cosa da dire è che la distribuzione degli sticker ...

WhatsApp - come entrare nelle chat invisibili e non mostrare gli accessi : WhatsApp, ecco come tutelare la propria privacy Foto WhatsApp, come entrare nelle chat invisibili e non mostrare gli accessi Gli utenti che utilizzano l'app di messaggistica, WhatsApp, conoscono alla ...

Come inviare messaggi WhatsApp a numeri non in Rubrica : Volete sapere Come inviare messaggi WhatsApp a numeri non inseriti in Rubrica e senza che dobbiate per forza memorizzarli? Ecco la soluzione inviare un messaggio WhatsApp anche ad un numero non memorizzato nei contatti WhatsApp contata oltre 1 miliardo e mezzo di utenti e diverse volte mi è capitato di iniziare una chat WhatsApp senza […]

«McDonald's - buono sconto da 50 euro» : lo avete ricevuto su WhatsApp? Non cliccateci - ecco perché : ' McDonald's festeggia i 50 anni del Big Mac!', con un buono spesa di 50 euro spendibile nella catena di fast food presente in tutto il mondo: avete ricevuto anche voi questo messaggio su Whatsapp? Ebbene, non cliccateci e non cascateci perché è qualcosa di peggio di una bufala: è una vera e propria truffa . Ascolti Tv givoedì 18 ...

Trucchi e Segreti di WhatsApp che forse non sapete : Abbiamo raccolto diversi Trucchi e Segreti dell’app di messaggistica numero 1 al mondo. Ecco qualche trucchetto di WhatsApp Trucchi e Segreti di WhatsApp che forse non sapete WhatsApp è senza dubbio l’app di messaggistica più utilizzata al mondo. Oltre 1 miliardo di utenti la utilizzano ma solo per inviare e ricevere messaggi, foto, video e […]

WhatsApp sta già implementando gli annunci nelle storie - anche se non sono ancora attivi : Come annunciato nei giorni scorsi WhatsApp sta lavorando agli annunci nelle storie e la nuova versione beta inizia a implementare il codice necessario. L'articolo WhatsApp sta già implementando gli annunci nelle storie, anche se non sono ancora attivi proviene da TuttoAndroid.

WhatsApp - ecco come scoprire chi spia il vostro profilo Tre trucchi da non perdere : WhatsApp, ecco come scoprire chi spia il vostro profilo - Tre trucchi da non perdere WhatsApp, ecco come scoprire chi spia il vostro profilo Tre trucchi da non perdere WhatsApp è senza ombra di ...

Perché la pubblicità su WhatsApp non dovrebbe infastidirci - almeno in un primo momento : Non è più una voce di corridoio, la pubblicità su WhatsApp arriverà e pure ben presto, ossia ad inizo 2019. La conferma degli annunci all'interno dell'applicazione di messaggistica è giunta da più fonti, non da ultimo anche dal country director di Facebook Italia Luca Colombo il quale nelle ultime ore, a margine dell'Ey Digital Summit organizzato a Capri, ha parlato pure della futura implementazione. Nonostante le promesse disattese di non ...

La pubblicità sbarcherà su WhatsApp nel 2019 - ma non all’interno delle chat : In molti lo avevano ipotizzato ma ora è certo: anche WhatsApp mostrerà pubblicità, inizialmente solo nelle storie e non nelle chat. L'articolo La pubblicità sbarcherà su WhatsApp nel 2019, ma non all’interno delle chat proviene da TuttoAndroid.

WhatsApp - arriva la pubblicità - ma non in chat - : WhatsApp , l'applicazione di messaggistica istantanea tra le più famose al mondo, presto sarà sommersa almeno in parte dalla pubblicità . Questa è la novità di Facebook, il colosso che controlla ...