Wall Street | con ottobre archiviato il mese peggiore dalla crisi

Wall Street : con ottobre archivia il mese peggiore dalla crisi : Le tensioni commerciali tra Usa e Cina, il rischio di un rallentamento dell'economia globale e il sell-off del settor tech si sono aggiunti ai fattori che hanno condizionato i corsi azionari mentre ...

Wall Street in rally con le trimestrali : Accelera al rialzo la borsa di Wall Street con gli investitori concentrati sulla stagione delle trimestrali, in pieno ritmo. In particolare, i conti di Facebook, migliori delle attese , contribuiscono ...

Wall Street in rally. Europa positiva con Piazza Affari in coda - Fca giù : Intanto prosegue il confronto tra Italia e Ue sulla manovra, con una lettera che annuncia la procedura di infrazione e dopo che il Pil del terzo trimestre ha mostrato la stagnazione dell'economia. ...

Elezioni midterm Usa : i possibili effetti su Wall Street : Dall'altro, l'attivismo di Trump potrà essere un fattore di successo nella corsa alle Elezioni presidenziali del 2020 e la politica commerciale, a quel punto, potrebbe essere la sua arma migliore. I ...

Borse europee : aprono in rialzo su scia Wall Street e Asia; spread a 303 : Le Borse europee aprono in rialzo, sulla scia dei rimbalzi a Wall Street e in Asia. Tokyo ha chiuso a +2,16%. Londra cresce dell'1,13% a 7.115 punti. A Milano l'indice Ftse Mib avanza dello 0,82% a ...

Stati Uniti : Wall Street chiude in rialzo dopo un traballante inizio di settimana : Nell'ultimo mese a pesare su Wall Street sono Stati diversi fattori, dai timori degli investitori legati alle tensioni commerciali tra Usa e Cina, al rallentamento dell'economia mondiale, insieme ai ...

Pfizer taglia la guidance - titolo in difficoltà a Wall Street : Scambi deboli a Wall Street per il titolo Pfizer , che mostra un ribasso dello 0,79% dopo aver presentato risultati trimestrali in crescita, ma un taglio delle stime per l'intero anno. Per il 2018, la ...

"Banche - aumenti inevitabili Ma l'orso arriverà da Wall Street" : "Nessun vento è favorevole per il marinaio che non sa a quale porto approdare" recita un motto latino attribuito a Seneca. Il mestiere di Gaetano Evangelista di AGE ITALI, una delle più antiche società del settore, è fornire supporto

Wall Street chiude in calo seduta su ottovolante - Dow Jones -1% : Rinnovati timori di una guerra commerciale tra Usa e Cina e dunque di un rallentamento dell'economia mondiale ha pesato sull'umore degli investitori, che all'inizio della …

Borsa : Wall Street chiude negativa - Dj -1 - 01% - Nasdaq -1 - 63%

Wall Street bond e azioni - facciamo i conti in tasca al mercato : ... al momento, i 5 trilioni di dollari andati in fumo con il calo dei prezzi di azioni ed obbligazioni , in tutto il mondo, non ha generato un impatto significativo sull' economia reale . E questo ...

Wall Street avvia la seduta in rialzo : I principali indici statunitensi iniziano la settimana col segno più , rimbalzando dopo le perdite registrate lo scorso venerdì sulla scia delle trimestrali flop dei colossi tech Amazon e Google . ...

Borse Usa : i motivi della tensione su Wall Street : I colloqui che erano stati iniziati sono stati interrotti, il tutto mentre la stessa Cina deve evidenziare dei rallentamenti nella crescita della sua economia. Un rallentamento che sembra riguardare ...