Volley | quali giovani per l’Italia? Possibili azzurri per la Nations League | da Gardini a

Volley - Chicco Blengini confermato CT dell’Italia? La strada del futuro - tra qualificazione alle Olimpiadi e i giovani : L’incontro di ieri tra Chicco Blengini e la FIPAV sembra avere prodotto un risultato: il CT sarebbe stato confermato alla guida della nostra Nazionale di Volley maschile, la Federazione Italiana è intenzionata a rispettare il contratto fino al 2020. Il coach piemontese, al centro dell’attenzione dopo il poco soddisfacente quinto posto ai Mondiali casalinghi, avrebbe così avuto la conferma del proprio ruolo come ha anticipato la ...

Volley femminile - Torneo Qualificazione Olimpiadi Tokyo 2020 : si giocherà ad agosto 2019! Le possibili avversarie dell’Italia - Olanda quasi sicura! : L’Italia non si ferma dopo aver conquistato la medaglia d’argento ai Mondiali 2018 di Volley femminile e guarda già alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ormai distanti appena due anni. La nostra Nazionale è pronta per incominciare il difficile percorso di Qualificazione alla rassegna a cinque cerchi e Davide Mazzanti sta già pianificando l’imminente futuro della nostra squadra che ha incantato in Giappone e che sembra avere davanti a ...

Volley - Qualificazioni Olimpiadi 2020 : Italia - brivido Serbia sulla strada verso Tokyo? Ipotesi torneo in casa - le possibili avversarie : ... date ancora da definire, il calendario è letteralmente intasato tra Nations League, Europei e Coppa del Mondo, , ma siamo naturalmente in attesa di conferme: giocare in casa sarebbe fondamentale, la ...

Volley - Qualificazioni Olimpiadi 2020 : Italia - brivido Serbia sulla strada verso Tokyo? Ipotesi torneo in casa - le possibili avversarie : Ci siamo ormai lasciati alle spalle i Mondiali ma l’Italia guarda già al futuro e ha messo nel mirino le Olimpiadi di Tokyo 2020, ormai sempre più vicine. Mancano meno di due anni alla rassegna a cinque cerchi e la Nostra Nazionale spera di poter partecipare all’evento sportivo più importante ma il percorso di qualificazione si preannuncia davvero molto complicato soprattutto considerando come siamo usciti dalla competizione iridata ...

Volley - qualificazioni Olimpiadi 2020 : Italia contro Serbia e Olanda? Le possibili avversarie degli azzurri - in attesa del ranking… : Mancano meno di due anni alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e la corsa verso la rassegna a cinque cerchi sta per entrare nel vivo. Pochi giorni fa la FIVB ha ufficializzato i criteri di qualificazione ai Giochi: 12 posti a disposizione tra gli uomini e altrettanti tra le donne, previsti prima dei tornei mondiali e poi quelli continentali. A definire la composizione dei gironi della fase mondiale sarà il ranking della FIVB aggiornato al 1° gennaio ...

Volley - quando tornerà in campo l’Italia? Appuntamento al 2019 : tra Europei - Nations League e qualificazioni olimpiche. Il calendario e le date : Si sono concluse sei settimane di grande pallavolo con la disputa dei due Mondiali, prima quello maschile tra Italia e Bulgaria vinto dalla Polonia e poi quello femminile in Giappone conquistato dalla Serbia. Lo spettacolo non è mai mancato e ci siamo divertiti in coda a un’estate che era già stata ricca per le varie formazioni visto che si era disputata anche la Nations League, il torneo itinerante che prevede 5 tappe per ogni squadra che ...

Volley - quando tornerà in campo l’Italia? Appuntamento al 2019 : tra Europei - Nations League e qualificazioni olimpiche : Si sono concluse sei settimane di grande pallavolo con la disputa dei due Mondiali, prima quello maschile tra Italia e Bulgaria vinto dalla Polonia e poi quello femminile in Giappone conquistato dalla Serbia. Lo spettacolo non è mai mancato e ci siamo divertiti in coda a un’estate che era già stata ricca per le varie formazioni visto che si era disputata anche la Nations League, il torneo itinerante che prevede 5 tappe per ogni squadra che ...

Volley femminile - Qualificazioni Olimpiadi Tokyo 2020 : il regolamento e i criteri per staccare il pass per il Giappone : La FIVB ha comunicato quali sono i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. In palio 12 pass, ogni Nazionale avrà massimo due occasioni per conquistare il diritto di partecipazione: prima spazio a dei tornei internazionali, poi a quelli continentali. Di seguito il dettaglio di tutti i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda il Volley femminile. QUANTE SQUADRE PARTECIPANO ALLE Olimpiadi ...

Volley femminile - come ci si qualifica alle Olimpiadi di Tokyo 2020? Il cammino dell’Italia : L’Italia si coccola la medaglia d’argento conquistata ai Mondiali 2018 di Volley femminile anche se rimane un po’ di amaro in bocca per non essere riusciti a sfruttare l’occasione per vincere il titolo. La nostra Nazionale è esplosa nel Sol Levante, si è resa protagonista di una fantastica cavalcata e purtroppo ha ceduto solo nella fase calda del tie-break contro la fortissima Serbia. Solo un pizzico di esperienza nelle ...

Mondiali Volley 2018 – Mazzanti dà onore e merito alle azzurre : “hanno fatto il salto di qualità nel momento più difficile” : L’Italia ha terminato il suo percorso ai Mondiali di Volley 2018 con un argento, Davide Mazzanti commenta la prestazione delle azzurre dopo la sconfitta contro la Serbia Dopo cinque intensissimi set la Serbia ha battuto l’Italia nella finale dei Mondiali di Volley 2018. Al tie break (conclusosi sul punteggio di 12-15), le azzurre si sono arrese alla forza della Nazionale Nikola Grbic, capace dopo il titolo europeo, di laurearsi ...

Volley - i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Sistema rivoluzionato - solo due opportunità per volare ai Giochi! : La FIVB ha letteralmente stravolto i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Rispetto a quanto annunciato pochi mesi fa, la Federazione Internazionale di Pallavolo ha rivisto l’intero percorso verso il Sol Levante e ha riformulato tutti i tornei che metteranno in palio i pass per la rassegna a cinque cerchi: sparito l’iniziale competizione mondiale a 12 squadre, aumentato il numero di tornei internazionali, confermate ...

Volley - l’Italia batte il Giappone e si qualifica per le semifinali del Mondiale di Pallavolo : L'Italia a Nagoya batte al tie-break il Giappone e si qualifica per le semifinali del Mondiale di Pallavolo femminile. Una grandissima vittoria quella delle azzurre che domani contro la Serbia si giocheranno il primato nel girone e che hanno riportato la nazionale tra le prime quattro. In semifinale anche l'Olanda e la Cina.Continua a leggere

DIRETTA/ Italia Giappone (risultato finale 3-2) : azzurre qualificate in semifinale (Mondiali Volley femminile) : DIRETTA Italia Giappone: risultato finale 3-2 nella prima partita delle azzurre di Mazzanti nella Final six dei Mondiali di volley femminile 2018, qualificazione alla semifinale raggiunta.(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 14:50:00 GMT)

Volley - Revivre Axopower Milano - coach Giani commenta : 'lavoriamo per innalzare la nostra qualità di gioco" : « Non siamo stati bravi nei momenti di difficoltà " commenta il centrale Elia Bossi, che oggi interverrà su RMC Sport Network nella trasmissione "Ogni maledetta domenica" condotta da Lapo De Carlo e ...