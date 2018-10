Visco | debito dell' Italia sostenibile ma serve riduzione duratura

Decreto fiscale e Documento di bilancio sul tavolo del governo. Visco : "Non abbassare la guardia sul debito" : MILANO - Settimana incentrata sul via libera da parte del governo del Decreto fiscale e del Documento programmatico di bilancio, cornice della Manovra. I due provvedimenti dovrebbero approdare al ...

Visco - non abbassare guardia sul debito : BALI , INDONESIA, , 14 OTT - Da quando i debiti pubblici e delle società nelle economie sviluppate "sono saliti di più rispetto alla metà degli anni '90 non c'è spazio per abbassare la guardia": è l'...

Visco - non abbassare guardia sul debito : ANSA, - BALI, INDONESIA,, 14 OTT - Da quando i debiti pubblici e delle società nelle economie sviluppate "sono saliti di più rispetto alla metà degli anni '90 non c'è spazio per abbassare la guardia": ...

Visco - economie avanzate? Attente debito : 14.15 Da quando i debiti pubblici e delle società nelle economie sviluppate "sono saliti di più rispetto alla metà degli anni 90 non c'è spazio per abbassare la guardia".Così il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco nel discorso depositato al Development Committee della Banca Mondiale L'attività globale è leggermente più debole rispetto alla primavera scorsa e i rischi al ribasso sono diventati spiega Visco - "più evidenti soprattutto ...

Visco - non abbassare guardia sul debito : ANSA, - BALI, INDONESIA,, 14 OTT - Da quando i debiti pubblici e delle società nelle economie sviluppate "sono saliti di più rispetto alla metà degli anni '90 non c'è spazio per abbassare la guardia": ...

Visco : economie avanzate non devono abbassare la guardia sul debito : Monito del governatore della Banca d'Italia: le economie avanzate non devono abbassare la guardia sul debito. Visco ha parlato al Development Committee nell'ambito del meeting annuale Fmi/Banca ...

Manovra - Visco : ridurre debito pubblico : 22.00 "L'Italia ha bisogno di favorire l'investimento pubblico e privato e di contenere e ridurre il debito pubblico.Non si può non avere una traiettoria di sua riduzione". Lo ha ribadito il governatore della banca d'Italia, Visco, commentando la Manovra del governo,dicendo che non si devono "dare valutazioni che sono tecniche e non politiche perché è troppo presto,non sappiamo abbastanza". E sottolinea: "i mercati devono essere trasparenti, ...

Manovra : Visco - presto per valutare. Ridurre il debito : Lo afferma il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco alle 'giornate economia Marcello De Cecco' riferendosi alle misure del governo per la Manovra. Visco ha comunque ribadito quanto di ...

Visco : 'Non si può non ridurre il debito pubblico' : 'Non si devono esprimere valutazioni, che sono tecniche e non politiche adesso, perché è troppo presto, non sappiamo abbastanza' ma la Banca d'italia ha già fatto presente che 'in Italia c'è bisogno ...

Visco avvisa il Governo : a rischio la sostenibilità del debito : Continua a leggere http://www.tgcom24.mediaset.it/economia/bankitalia-Visco-il-rapporto-debito-pil-rischia-di-diventare-insostenibile-_3164728-201802a.shtml Per continuare a leggere l' articolo devi ...

Manovra - Giorgetti : non trascureremo vincoli Ue. Visco : rischio insostenibilità debito : Governo alla ricerca del difficile equilibrio tra misure annunciate e impegni da rispettare.'Non possiamo non esporre la finanza pubblica ad altri rischi', spiega il sottosegretario alla Presidenza ...

Visco : "In caso di crisi di fiducia c'è il rischio che il rapporto debito/Pil assuma una traiettoria insostenibile" : La legge di bilancio, nel perseguire gli obiettivi che si è posto il governo, deve essere orientata alla stabilità. Il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, lo ha sottolineato a Varenna, nel corso del 64esimo convegno di Studi Amministrativi: "Anche se un'efficace politica di investimenti riuscisse a portare l'economia su un più elevato sentiero di crescita, resterebbe necessario definire una strategia credibile ...

Visco : il rapporto debito-Pil rischia l'insostenibilità : Ed ha spiegato che non basta da sola "una efficace politica di investimenti" che "riuscisse a portare l'economia su un più elevato sentiero di crescita"

Visco : Il rapporto debito/pil potrebbe essere insostenibile : Varenna, Lc,, 22 set., askanews, - Non vanno sottovalutati i rischi di un aumento improduttivo del disavanzo che finirebbe col peggiorare le prospettive della finanza pubblica: con una crisi di ...