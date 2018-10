Violenza sessuale su minore | arrestato 34enne in flagranza di reato

Violenza sessuale : 4 nigeriani arrestati per stupro nel Cara Bari : Gli agenti della Squadra Mobile di Bari ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip su richiesta della locale Procura nei confronti di 5 cittadini nigeriani ritenuti responsabili, in concorso, di Violenza privata e Violenza sessuale di gruppo. Gli arrestati,tutti tra i 21 ed i 37 anni, alcuni dei quali con precedenti di polizia ed in posizione irregolare nel territorio dello Stato (uno di essi, in ...

Milano - condannato per Violenza sessuale minaccia di buttarsi dalla finestra del tribunale : Dopo la sentenza (7 anni) l'imputato ha dato in escandescenze urlando: "Non voglio tornare in carcere!". Fermato da polizia penitenziaria e carabinieri

Cristiano Ronaldo - la vita devastata per le accuse di Violenza sessuale : 'Mai visto mia madre così sconvolta' : Cristiano Ronaldo ha risposto con un'intervista a France Football alle accuse di violenza sessuale che gli sono state rivolte da Kathryn Myorga . L'attaccante della Juventus ha spiegato quali sono ...

Catania - Violenza sessuale di gruppo in auto dopo la discoteca : due arresti : Con la scusa di riaccompagnarla a casa hanno fatto salire una ragazza su un'auto nel parcheggio della discoteca dove avevano trascorso la serata e avrebbero abusato di lei. Questa l'accusa contestata dalla Procura di Catania a due indagati per violenza sessuale di gruppo arrestati da carabinieri di Acireale.Continua a leggere

Ragusa - Violenza sessuale su una studentessa 14enne : arrestato collaboratore scolastico : L'ultrasessantenne gambiano avrebbe avuto atteggiamenti equivoci anche nei confronti di altre alunne di Modica. La squadra mobile di Ragusa ha anche arrestato un mediatore culturale gambiano di 27 anni con l'accusa di violenza sessuale e lesioni gravi.Continua a leggere

Desirée - al via gli interrogatori dei fermati : sono accusati di omicidio - Violenza sessuale e cessione di stupefacenti : sono iniziati da alcuni minuti nel carcere di Regina Coeli gli interrogatori di convalida e garanzia per i tre fermati a Roma in relazione all'omicidio di Desiree Mariottini. Si tratta di due ...

Violenza sessuale - Bonafede : subito pene più severe per decreto : 'Non voglio che gli italiani si abituino a questo schifo! In Italia c'è un problema di sicurezza e di legalità, soprattutto in alcune zone del Paese'. Così il ministro della Giustizia, Alfonso ...

Italiano arrestato in Albania : "Violenza sessuale su minori disabili"/ Roma - ex educatore latitante da 4 anni : Italiano 45enne arrestato in Albania per violenza sessuale su minori disabili: l'uomo Romano, ex educatore, era latitante da quattro anni. Numerosi gli episodi contestati.(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 19:43:00 GMT)

Desirée Mariottini - fermati due uomini per Violenza sessuale e omicidio volontario : violenza sessuale di gruppo, cessione di stupefacenti e omicidio volontario. Due uomini, cittadini senegalesi irregolari, sono stati fermati dalla Squadra mobile di Roma e del commissariato San Lorenzo per la morte di Desirée Mariottini, la 16enne di Cisterna di Latina trovata senza vita nella notte fra giovedì e venerdì scorsi in un cantiere abbandonato di via dei Lucani, a Roma. Mamadou Gara, 26 anni e Brian Minteh, 43, sono indagati in ...

Milano : molesta studentesse sul bus - arrestato per Violenza sessuale : Milano, 23 ott. (AdnKronos) - Un cittadino indiano di 61 anni è stato arrestato a Milano con l'accusa di violenza sessuale. L'uomo è stato notato dalla polizia alla stazione di Romolo nel primo pomeriggio, orario di uscita degli studenti dai diversi istituti della zona, mentre saliva su un filobus d