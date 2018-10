Violenta ondata di maltempo in Arabia Saudita | 14 morti in 10 giorni

meteoweb.eu

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) L’agenzia di stampa Spa riporta che unadisi è abbattuta negli ultimiin: il regno è stato colpito per circa 10da temporali e piogge torrenziali senza precedenti, provocando 14 vittime. Quattro persone sono morte nella regione di Mecca, 3 in quella di al Baha, 2 nelle regioni orientali, mentre si registra una vittima in ciascuna delle regioni di Riad, Asir, Tabuk, Jaza e Hail. L'articolodiin: 14in 10Meteo Web.