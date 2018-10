Vincenzo Iaquinta condannato a 2 anni nel processo «’Ndrangheta Emilia» | 19 per il padre

Calcio - Vincenzo Iaquinta condannato a due anni nel processo ‘Ndrangheta Aemilia : Vincenzo Iaquinta è stato condannato a due anni in primo grado nell’ambito del processo “‘Ndrangheta Aemilia”. Il 38enne, ex attaccante di Udinese e Juventus ma anche Campione del Mondo con l’Italia nel 2006, ha ricevuto la sentanza al termine di un maxiprocesso in cui sono imputate 148 persone tra le quali 50 sono ritenute affiliate alla cosca Grande Aracri di Cutro. Il padre dell’ex centravanti è stato ...

N'drangheta - 125 condanne nel processo Aemilia : due anni a Vincenzo Iaquinta : Vincenzo Iaquinta, tra gli imputati di Aemilia, il più grande processo mai celebrato nel Nord Italia contro la 'ndrangheta, è stato condannato a due anni di reclusione. L'ex bomber della Nazionale e della Juventus, campione del mondo nel 2006, è imputato per reati relativi alle armi. L'accusa aveva chiesto sei anni. Nella sentenza di primo grado è caduta l'aggravante mafiosa. Giuseppe Iaquinta, padre dell'ex ...

