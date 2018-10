Vincenzo Iaquinta condannato a 2 anni nel processo «' Ndangheta Emilia» | 19 per il padre

L’ex calciatore Vincenzo Iaquinta è stato condannato in primo grado a due anni di carcere : L’ex calciatore Vincenzo Iaquinta è stato condannato in primo grado a due anni di carcere nel processo noto come ’Ndrangheta «Aemilia», il più grande per mafia nel Nord Italia. I giornali parlano di una «condanna per reati di armi». Suo padre, The post L’ex calciatore Vincenzo Iaquinta è stato condannato in primo grado a due anni di carcere appeared first on Il Post.