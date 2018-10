Vimercate | alunni prendono a colpi di sedia una professoressa

Blastingnews

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) E' successo a, comune italiano che conta circa 26.000 abitanti in provincia di Monza e Brianza: unaè stata presa adidaglidi una delle classi dell'istituto superiore Floriani. L'insegnante, una donna di 55 anni, è stata accompagnata in ospedale dove le sono state riscontrate lesioni guaribili in cinque giorni. Una fortuna, visto che, secondo quanto raccontato dalla stessa vittima, le ferite sarebbero potute essere peggiori. Glidella classe, che riceveranno sicuramente una sospensione dalla Scuola, rischiano una denuncia e provvedimenti disciplinari e penali. VIDEO Non è la prima volta che un insegnante viene aggredito dai proprie con molta probabilita' non sara' nemmeno l'ultima.Recenti casi di cronaca raccontano di un altro insegnante legato allato dagli, mentre in un altro istituto un alunno aveva ...