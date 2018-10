Vieri e la sua nuova vita da dj | Dalle storie di Instagram a dietro alla

ilgiornale

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) Christianè stato uno degli attaccanti italiani più forti tra il 1995 e il 2005. L'ex centravanti di Inter, Milan, Juventus e Atletico Madrid ha legato la sua carriera in particolar modo all'esperienza di sei anni in nerazzurro con cui ha giocato 190 partite, in tutte le competizioni, mettendo a segno 123 reti.ha anche avuto una media molto alta con la nazionale italiana dato che ha siglato 23 reti in 49 gettoni con la maglia azzurra. Christian, tra poche settimane, diventerà padre per la prima volta con la compagna Costanza Caracciolo che gli darà in dono una bambina: "Non vedo l'ora che nasca mia figlia. Costanza è la numero uno"., ora, ha unapassione: la musica e ai microfoni di Verissimo ha motivato la sua decisione di mettersiconsolle: "Come sempre quasi per caso. Quest'estate ho postato sulla mia paginaalcuni motivetti simpatici e, ...