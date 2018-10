Via Romana | arrestato per due rapine al Carrefour

Legata e aggredita mentre svuotano le slot : dopo l'assalto in Via Romana continuano le indagini : Vanno avanti le indagini riguardanti la rapina messa a segno la scorsa notte all'interno di un bar del quartiere San Marco. Qui alle 4 del mattino la titolare dell'esercizio sarebbe stata aggredita da ...

'Aggredita - legata e chiusa in cucina' - l'assalto al bar di Via Romana e l'appello della vittima per la sicurezza : Era ancora buio pesto quando la signora Lucia ha varcato la soglia del suo bar per riordinare le ultime cose. In via Ugo Foscolo solo i lampioni erano accesi, il resto del quartiere che si affaccia su ...

Notte violenta in Via Romana : donna aggredita - legata e imbavagliata in un bar : E' stata aggredita, legata e imbavagliata. Non erano ancora spuntate le prime luci dell'alba quando una donna ha subito un'aggressione in un bar di via Romana. Secondo le prime informazioni, la ...

